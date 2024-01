VIDEO Jedinstvena izložba u Novoj Gradiški: 'Naši Oldtimeri najviše zanimaju djecu!'

Muzeji i nova publika, slogan je kojim je Noć muzeja najavio Oldtimer klub „Classic 99“ Nova Gradiška, jedini takav klub u Hrvatskoj koji ima svoj vlastiti muzej.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... noć muzeja | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

U prostru bivše vojarne, kojeg su osobno preuredili, bilo je potijesno za sve posjetitelje koji su došli da vide sve ono što su im ovi vrijedni članovi kluba pripremili.

- Mi stalno rastemo i konačno smo dobili svoj prostor u kojemu želimo pokazati sve ono što su naši vrijedi članovi prikupili. Oko 90 posto eksponata, a može se vidjeti jako puno, poput starih automobila, motocikla, bicikala, kućne tehnike, pa i staru stolarsku radionicu s početka prošlog stoljeća, u vlasništvu je kluba. Ovo što je u ovoj noći izloženo, to je samo su dio onoga što smo imamo. A imamo toga još jako puno, a kada sam rekao da stalno rastemo mislim na naše članove u 25 godina koliko djelujemo, moramo se pohvaliti time da su naša djeca sada stasala i oni dovode svoju djecu tako da smo na dobrom putu da se ova klupska tradicija prenese s koljena na koljeno. Djece je najviše među posjetiteljima i to nas jako raduje. Osim u ovakvim prigodama nerijetko smo domaćini školskoj djeci, ne bi mogli vjerovati koliko to njih zanima - rekao je Krešimir Knežević, predsjednik Oldtimer kluba Classic 99.

Ivan Bagarić, jedan od osnivača kluba s velikim veseljem je pokazao prostor u kojemu je čitaonica s preko 1200 tiskanih izdanja raznih časopisa iz svijeta automobilizma i drugih tehničkih znanosti.

- Ovdje se družimo i razmjenjujemo iskustva, a i uživamo u ovim prelijepim fotografijama na kojima su neki od izloženih eksponata, dio ih je u našem muzeju, a dio se nalazi kod drugih ljubitelja ovoga što mi radimo - rekao je Ivan Bagarić.