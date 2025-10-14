VIDEO Jelen lopatar pobjegao je s Pantovčaka? Ali nije jedini: 'I Mesićevi magarci su pokušali!'

Jelen lopatar ili lanjak. Podrijetlom je iz malo toplijeg, istočnog Mediterana i u Lijepoj Našoj nije autohtona vrsta. Obično obitava u brdima i ubraja se među preživače papkare.

Jedan takav izazvao je pravi mali kaos u jutarnjem zagrebačkom prometu. Prvo ga je spazio jedan čitatelj 24sata, koji ga je zatekao oko 4 sata na Ksaverskoj cesti. Zbog njega je morao potpuno usporiti.

- Izletio je na cestu. Usporio sam, a on je zašao među automobile - rekao nam je čitatelj 24sata koji nam je proslijedio videosnimku neobičnog jutarnjeg susreta.

Poznato je da se spustio sve do središta grada, odnosno do parka Ribnjak. Potom se, uplašen bukom, automobilima, drugim životinjama i ljudima, vratio prema Mihaljevcu i šumi.

- Jedna nam je sugrađanka jutros javila da je u parku Ribnjak opazila jelena lopatara. Ugledavši psa, jelen je pobjegao u smjeru Mihaljevca. Malo kasnije dobili smo dojavu da je viđen na Ksaveru. Naša terenska služba obilazi to područje, no životinja je već vjerojatno ušla u šumu i bit će je vrlo teško pronaći. Jelenima lopatarima ovo područje nije prirodno stanište - rekao je za 24sata Darko Ozmec, voditelj terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba.

S obzirom na to da ih inače nema slobodnih u prirodi, pretpostavka je da je nekom pobjegao. Najbliže krdo jelena lopatara nalazi se u okviru Predsjedničkih dvora na Pantovčaku. Odande su već bježali jeleni, pa je moguće da je s Pantovčaka i ovaj koji je iskoristio priliku za šetnju gradom.

Kako neslužbeno doznajemo, životinja je navodno dugo u šumi, a priliku za bijeg pružili su joj odroni zemlje koji su pogodili taj dio podsljemenske zone. Ovaj je jelen pomalo specifičan jer su ga snimili samo s jednim rogom. Upućeni pretpostavljaju da mu se jedan negdje zapetljao pa otpao dok se "otimao".

Ovo nije prvo "ukazanje" jelena lopatara u Zagrebu. Muške lopatare snimili su ove i prošle godine u Šestinama, obično u jutarnjim satima. Prolaznici su ih snimili kako prolaze ulicama, skrivaju se od pogleda i jednostavno uživaju u slobodi.

Podsjetimo, životinje u velikom broju na Pantovčaku, odnosno park-šumi koja se prostire na 95 hektara, žive od 2000. godine. Već 2015. to mjesto bilo je dom za oko 300 muflona, jelena lopatara, košuta, srna, fazana i paunova. Na početku mandata Stjepana Mesića s Brijuna su dopremili prve parove divljih životinja, koje su nastavile razmnožavati se u slobodi parka, bez prirodnog neprijatelja. Osim onih s Brijuna, Mesić je nekoliko puta na Pantovčaku udomio srne koje su ljudi othranili na bočicu.

Među ljubimcima u Uredu predsjednika na Pantovčaku bili su i par patuljastih kobila te dvije magarice. Jedna od njih bila je Marijana, družica magarca Jerka, kojeg su prijatelji 2006. godine za rođendan darovali bivšem predsjedniku Mesiću. Nakon drugog petogodišnjeg mandata, u veljači 2010. godine, Mesić se odselio u ured u Grškovićevoj ulici. Novi dom našao je i Jerko, na privatnom posjedu u blizini Velike Gorice. “I oni su pokušali pobjeći”, rekao je 2015. Mesić.