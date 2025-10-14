Na videu se jasno vide kraći jelenji rogovi, a čitatelj nije jedini kojem je izletio pred automobil. Životinja, vjerojatno u strahu, pratila je tramvajsku prugu sve do Ribnjaka
DIVLJI ZAGREB
VIDEO Jelenko šeće Zagrebom: 'U 4 je lutao Ksaverskom pa se spustio skroz do Ribnjaka!'
Prolazio sam Ksaverskom cestom oko 4 ujutro kad je jelen izletio na cestu. Usporio sam, a on je zašao među automobile, rekao nam je čitatelj 24sata koji nam je proslijedio video jutarnjeg susreta.
Naime, na videu se jasno vide kraći jelenji rogovi, a čitatelj nije jedini kojem je izletio pred automobil. Životinja, vjerojatno u strahu, pratila je tramvajsku prugu sve do Ribnjaka. Građani, koji su ga ondje primijetili, javili su gradskim radio postajama i upozorili ljude da pripaze.
Prema posljednjim informacijama jelen je krenuo nazad prema Mihaljevcu. Obaviješteni su hvatači Dumovca.
