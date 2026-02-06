VIDEO Jutarnji kaos u Zagrebu: Genijalac parkirao na zebri! 'Pauk se 45 minuta probijao'

Ljudi sat i pol stoje u koloni u Dunjevac ulici kod Svetog Duha, netko je zablokirao put. Genijalac se parkirao na zebru i sad nitko ne može maknuti, čak se i pauk jedva uspio probiti do njega, priča nam čitateljica, stanovnica spomenute ulice, koja je svjedočila ovom jutarnjem kaosu u Zagrebu u petak oko 8 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:38 Kolona u ulici Dunjevac u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Ulica se nalazi u neposrednoj blizini bolnice Sveti Duh i vrtića. Kolona je sve do rotora Sveti Duh - Dunjevac, a neki su se okretali u rikverc i išli u sporednu ulicu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Što ako netko žuri u bolnicu, tu je i dijaliza, ljudi voze djecu u vrtić... sebi olakšao, a svima drugima otežao. Vozači koji čekaju postali su već nervozni, trubili su i svađali se. Neki su se okretali u rikverc. Pauk je digao auto tek nakon sat i pol, 45 minuta se pokušavao probiti, a sad već svi debelo kasne - dodaje čitateljica.