HNS i HSLS: Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba zahtijeva temeljitu reviziju

"Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba je nedovršen, nerealno postavljen i bez operativnog uporišta", poručili su u četvrtak na zajedničkoj konferenciji za novinare HNS i HSLS, održanoj nakon završetka javne rasprave o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029., koju je organizirao Grad Zagreb.

Rekli su da se Grad nalazi u završnoj fazi procesa čije će se posljedice osjećati godinama - za građane, okoliš i gradske financije.

Upozorili su da će na Gradsku skupštinu doći Plan koji ne osigurava cjelovit, stručno utemeljen ni dugoročno održiv sustav gospodarenja otpadom.

Predsjednik zagrebačkog HNS-a Željko Uhlir rekao je da su u opsežnim primjedbama na Plan upozorili da nema potrebne analize, rokovi su nerealno postavljeni, nije zaokružen jer mu nedostaju završne faze kružnog gospodarstva. Također, ostaje nejasno financiranje planiranih aktivnosti.

"To je pamflet na razini PR-iluzije", poručio je Uhlir te dodao da bi njegovo usvajanje dovelo do promašenih investicija, daljnjeg gomilanja problema s otpadom i znatnog povećanja troškova u milijunskim iznosima, uz gubitak dragocjenog vremena.

Zastupnica HNS-a u Gradskoj skupštini Ivka Odvorčić upozorila je da Plan "otvara prostor za nove pogrešne investicije, rast troškova i prebacivanje problema u budućnost, umjesto njihova sustavnog rješavanja".

Potpredsjednik HSLS-a i zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša upozorio je da Plan "deklarativno govori o kružnom gospodarstvu, ali ne definira kako se ti ciljevi ostvaruju u praksi, niti zatvara tehnološki ciklus sustava".

"Bez analize čistoće prikupljenih frakcija ne možemo znati stvarnu stopu recikliranja, a taj ključni pokazatelj u Planu uopće ne postoji“, istaknuo je Budiša, dodajući da se Plan poziva na oko 45 posto odvojeno prikupljenog otpada, dok se prešućuje da pojedine frakcije, poput plastike, sadrže i do 50 posto miješanog otpada.

Upozorio je na pad prodaje plavih ZG vrećica, namijenjenih za miješani komunalni otpad, ocijenivši da je to "jasan operativni signal da sustav ne funkcionira kako je zamišljeno".

Za planirani Centar za gospodarenje otpadom u Resniku, Budiša je rekao da je to "tehnički nedovršeni sustav", predviđa se proizvodnja goriva iz otpada, ali se ne definira njegova energetska oporaba. "Bez energane ili ugovorenog stabilnog korisnika sustav ostaje logistički i financijski nedorečen", ocijenio je Budiša.