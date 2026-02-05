Obavijesti

News

Komentari 1
PREVARA U DUBRAVI

Policija moli za pomoć: Znate li tko je muškarac s fotografije?

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija moli za pomoć: Znate li tko je muškarac s fotografije?
2
Foto: PU zagrebačka

Zagrebačka policija traga za nepoznatim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na području Dubrava

Admiral

Kako je izvijestila policija, prijevara je počinjena u utorak, 20. siječnja 2026. godine, oko 15.50 sati, a na štetu fizičke osobe. Riječ je o kaznenom djelu iz članka 236. stavka 1. Kaznenog zakona.

Foto: PU zagrebačka

Na fotografijama kojima policija raspolaže nalazi se osoba za koju se pretpostavlja da ima saznanja o navedenom kaznenom djelu. Opisuje se kao muškarac star oko 45 godina, visine između 180 i 185 centimetara, odjeven u tamnu zimsku jaknu i tamne hlače, s tamnom zimskom kapom i tamnim tenisicama.

UKRALI NOVAC Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže
Policija razriješila pljačku pošte kraj Zagreba. Uhitili vozača koji 'snimao' taksijem, dvojicu traže

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve korisne informacije o toj osobi da ih dojave na broj telefona 192, ili putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr i iii.pp.zagreb@mup.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

U trenutku početka postavljanja bine na trg, postojalo je i rješenje koje to dozvoljava. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka, ono je obustavljeno iako se radilo o istoj svrsi za koju je izdano i istoj površini
Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...
STRAŠNA TRAGEDIJA

Užas u Bjelovaru: Preminula je beba od tri mjeseca. Starije dijete su izdvojili od obitelji...

Drugo dijete u dobi od godine i pol izdvojeno je iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026