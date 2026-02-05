Policija moli za pomoć: Znate li tko je muškarac s fotografije?

Kako je izvijestila policija, prijevara je počinjena u utorak, 20. siječnja 2026. godine, oko 15.50 sati, a na štetu fizičke osobe. Riječ je o kaznenom djelu iz članka 236. stavka 1. Kaznenog zakona.

Foto: PU zagrebačka

Na fotografijama kojima policija raspolaže nalazi se osoba za koju se pretpostavlja da ima saznanja o navedenom kaznenom djelu. Opisuje se kao muškarac star oko 45 godina, visine između 180 i 185 centimetara, odjeven u tamnu zimsku jaknu i tamne hlače, s tamnom zimskom kapom i tamnim tenisicama.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve korisne informacije o toj osobi da ih dojave na broj telefona 192, ili putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr i iii.pp.zagreb@mup.hr.