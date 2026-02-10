VIDEO Kae ovo frende: Vrtio se autom po okretištu Črnomerec!

Stariji vozač automobila splitskih registarskih, završio je u nedjelju na tramvajskoj pruzi na Črnomercu. Čitateljica nam je ispričala kako se vozač neko vrijeme vozio po pruzi iza tramvaja jer nije mogao pronaći izlaz iz okretišta.

Pokretanje videa... 00:24 Vozač zalutao na okretište | Video: čitatelj/24sata

- U jednom je trenutku gotovo završio u rupi na gradilištu uz prugu. Nakon otprilike pet minuta uspio je napustiti okretište te je preko bankine, između kioska i fast fooda, izašao na pješački prijelaz - ispričala nam je čitateljica.