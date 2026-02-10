U jednom je trenutku gotovo završio u rupi na gradilištu uz prugu. Nakon otprilike pet minuta uspio je napustiti okretište te je preko bankine, između kioska i fast fooda, izašao na pješački prijelaz, ispričala nam je čitateljica
NOĆNA BORBA
VIDEO Kae ovo frende: Vrtio se autom po okretištu Črnomerec!
Čitanje članka: < 1 min
Stariji vozač automobila splitskih registarskih, završio je u nedjelju na tramvajskoj pruzi na Črnomercu. Čitateljica nam je ispričala kako se vozač neko vrijeme vozio po pruzi iza tramvaja jer nije mogao pronaći izlaz iz okretišta.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- U jednom je trenutku gotovo završio u rupi na gradilištu uz prugu. Nakon otprilike pet minuta uspio je napustiti okretište te je preko bankine, između kioska i fast fooda, izašao na pješački prijelaz - ispričala nam je čitateljica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+