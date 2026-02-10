Obavijesti

News

Komentari 15
NOĆNA BORBA

VIDEO Kae ovo frende: Vrtio se autom po okretištu Črnomerec!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kae ovo frende: Vrtio se autom po okretištu Črnomerec!
1
Foto: čitateljica 24sata

U jednom je trenutku gotovo završio u rupi na gradilištu uz prugu. Nakon otprilike pet minuta uspio je napustiti okretište te je preko bankine, između kioska i fast fooda, izašao na pješački prijelaz, ispričala nam je čitateljica

Admiral

Stariji vozač automobila splitskih registarskih, završio je u nedjelju na tramvajskoj pruzi na Črnomercu. Čitateljica nam je ispričala kako se vozač neko vrijeme vozio po pruzi iza tramvaja jer nije mogao pronaći izlaz iz okretišta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vozač zalutao na okretište 00:24
Vozač zalutao na okretište | Video: čitatelj/24sata

-  U jednom je trenutku gotovo završio u rupi na gradilištu uz prugu. Nakon otprilike pet minuta uspio je napustiti okretište te je preko bankine, između kioska i fast fooda, izašao na pješački prijelaz - ispričala nam je čitateljica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026