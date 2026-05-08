VIDEO KAKAV 'ULOV' Španjolci presreli brod s 27 tona kokaina vrijednog preko 800 mil. eura

Španjolska policija objavila je nevjerojatne fotografije najveće zapljene kokaina u europskoj povijesti nakon što su njezini pripadnici početkom svibnja presreli teretni brod u blizini Kanarskih otoka. Elitna jedinica Guardia Civil zaplijenila je čak 27 tona droge, čija se ulična vrijednost procjenjuje na više od 812 milijuna eura. Uhićena su 23 člana posade, a uz drogu je pronađeno i oružje, što ovu operaciju čini jednim od najznačajnijih udaraca međunarodnom narkokartelu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Akcija koja je rezultirala rekordnom zapljenom odvila se 1. svibnja, kada su pripadnici španjolske Civilne garde, u suradnji s američkim i nizozemskim vlastima, presreli 90 metara dug teretni brod "Arconian". Brod, koji plovi pod zastavom Komorskih Otoka, zaustavljen je u međunarodnim vodama Atlantskog oceana, na strateškoj ruti između obale sjeverne Afrike i Kanarskih otoka, koja je poznata kao jedan od glavnih koridora za krijumčarenje droge u Europu.

"Arconian" je svoje putovanje započeo 22. travnja isplovivši iz Freetowna, glavnog grada Sijera Leonea. Istražitelji vjeruju kako je krajnji cilj bio prebaciti kokain na manje, brze brodove koji bi ga zatim distribuirali na španjolsko kopno i dalje diljem europskog kontinenta. Fotografije koje je objavila Guardia Civil prikazuju zidove sastavljene od tisuća paketa droge složenih na pristaništu u Madridu, kao i zaplijenjeno vatreno oružje, što zorno svjedoči o razmjerima ove uspješne međunarodne operacije.

Tijekom detaljne pretrage broda, uhićena je cjelokupna posada od 23 člana. Španjolski Visoki sud brzo je reagirao i potvrdio kako je svima određen pritvor bez mogućnosti polaganja jamčevine. Sud je takvu odluku obrazložio iznimnom težinom kaznenog djela, visokom opasnošću od bijega te vjerojatnošću da bi puštanjem na slobodu mogli nastaviti s kriminalnim aktivnostima dok traje istraga.

Zanimljiv je detalj da su se prilikom upada policije šestorica članova posade pokušala sakriti. Riječ je o državljanima Nizozemske i Surinama, dok su preostalih sedamnaest članova posade filipinski državljani. Pronalazak vatrenog oružja i streljiva na brodu dodatno potvrđuje da se radilo o naoružanoj i opasnoj krijumčarskoj skupini, spremnoj na obranu svog ilegalnog tereta.

Ova zapljena nadmašila je sve dosadašnje rekorde na europskom tlu. Službeno potvrđena količina od 27.215 kilograma kokaina znatno je veća od prethodnog europskog rekorda iz lipnja 2024. godine, kada je u njemačkoj luci Hamburg zaplijenjeno 22,7 tona droge.

Ujedno, ova je pošiljka više nego dvostruko veća od dosadašnjeg španjolskog nacionalnog rekorda, postavljenog prošle godine u luci Algeciras, kada je u pošiljci banana iz Ekvadora pronađeno 11,8 tona kokaina. Iako sudski spisi govore o 27 tona, neki policijski izvori i mediji spominju i veće brojke, od 30 pa čak i do 45 tona, što svjedoči o blagim neusklađenostima u prvim procjenama, ali ne umanjuje povijesni značaj akcije. Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je kako ova akcija predstavlja "povijesni udarac trgovini drogom, ne samo na nacionalnoj, već i na međunarodnoj razini".

