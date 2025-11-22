Obavijesti

VIDEO Kakvi heroji! Nogometaši Uskoka na autocesti A1 spasili vozača iz zapaljenog auta

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/Facebook/Nogometni klub Uskok Klis

Nakon poraza u Ždralovima, povratak nogometaša Uskoka pretvorio se u dramatičnu borbu s vremenom na autocesti A1...

Povratak nogometaša Uskoka sa susreta u Ždralovima završio je daleko napetije nego što je itko mogao pretpostaviti. Nakon što su u završnici dvoboja nesretno poraženi 2:1, na autocesti A1, nedaleko Maslenice, nešto prije 22 sata našli su se u središtu kaosa koji je mogao završiti tragično, javlja Dalmatinski portal

Autobus Uskoka, koji je tek lakše oštećen, udario je automobil u stražnji dio. Automobil se potom nastavio nekontrolirano kretati i završio u vozilu hitne pomoći koje se tu našlo sasvim slučajno. U istom je trenutku planuo, a unutar njega bila su tri putnika. Sve se odvilo u nekoliko sekundi, pretvarajući prometnu nezgodu u dramatičnu utrku protiv vremena.

Dok je plamen gutao automobil, igrači Uskoka bez imalo oklijevanja potrčali su prema vatrenoj zamci. Među prvima su reagirali Ilija Stupalo, Igor Vrvilo i Josip Zeljković. U zajedničkom su naporu uspjeli izvući vozača doslovno sekundu prije nego što je vatra zahvatila cijelo vozilo, spriječivši moguću tragediju.

KOLEGE MU POMAGALE Radnik šumarije poginuo je kod Čazme, policija: 'Na njega je pala krošnja, udarac je bio jak'
Radnik šumarije poginuo je kod Čazme, policija: 'Na njega je pala krošnja, udarac je bio jak'

- Herojski čin naših Ilije Stupala, Igora Vrvila i Josipa Zeljkovića sačuvao je večeras jedan ljudski život na autocesti na povratku s gostovanja u Ždralovima - napisali su u Facebook objavi iz kluba. 

Nadležne službe stigle su ubrzo nakon dojave, no ključni su trenuci bili upravo oni prvi, kada su trojica igrača pokazala iznimnu prisebnost i hrabrost, ne mareći za vlastitu sigurnost.

Večer koja je za Uskok počela sportskim razočaranjem završila je prizorom istinske ljudskosti. Kući su se vratili kao heroji, zahvaljujući brzim reakcijama koje su spasile jedan život.

