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MATERIJALNA ŠTETA

VIDEO Kamion probio ogradu na A4 kod Svete Helene: 'Stvara se gužva, idemo jako sporo...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Kamion probio ogradu na A4 kod Svete Helene: 'Stvara se gužva, idemo jako sporo...'
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Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km - piše HAK.

Kamion kod čvora Sveta Helena na autocesti A4 probio je zaštitnu ogradu i prešao u suprotnu traku u srijedu u 15.35 sati. U nesreći nema ozlijeđenih i nastala je samo materijalna šteta. Promet teče bez zastoja, a u smjeru sjevera promet se odvija zaobilazno preko čvora Sveta Helena, potvrdila nam je zagrebačka policija.

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Kamion probio ogradu VIDEO
Kamion probio ogradu | Video: Čitatelj 24sata

- Kamion je probio ogradu, stvara se velika kolona i sporo se vozi. Koliko smo vidjeli, nema ozlijeđenih. Nekako je prešao u suprotnu traku, nismo vidjeli kako se to dogodilo - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako piše HAK, vozi se u koloni od tri kilometra.

- Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km - piše HAK.

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