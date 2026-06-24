VIDEO Kamion probio ogradu na A4 kod Svete Helene: 'Stvara se gužva, idemo jako sporo...'

Kamion kod čvora Sveta Helena na autocesti A4 probio je zaštitnu ogradu i prešao u suprotnu traku u srijedu u 15.35 sati. U nesreći nema ozlijeđenih i nastala je samo materijalna šteta. Promet teče bez zastoja, a u smjeru sjevera promet se odvija zaobilazno preko čvora Sveta Helena, potvrdila nam je zagrebačka policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kamion probio ogradu | Video: Čitatelj 24sata

- Kamion je probio ogradu, stvara se velika kolona i sporo se vozi. Koliko smo vidjeli, nema ozlijeđenih. Nekako je prešao u suprotnu traku, nismo vidjeli kako se to dogodilo - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako piše HAK, vozi se u koloni od tri kilometra.

- Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km - piše HAK.