VIDEO Kamionom zapeo ispod nadvožnjaka u Zagrebu: 'Ovo nije prvi slučaj, oznake su loše'

Kako nam javlja naš čitatelj, u nedjelju je ispod nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji zapeo jedan kamion te oštetio svoju prikolicu.

- Taj nadvožnjak obnavljaju pa se promet sužava. Možda su oznake na cesti loše jer ovo nije prvi put da se tako nešto dogodilo, već su bila dva ili tri takva slučaja - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su dojavu zaprimili oko 18:10 sati. Potvrdili su kako je riječ o teretnom vozilu koje je zapelo ispod nadvožnjaka u smjeru istoka. Ozlijeđenih osoba nema, a očevid je još uvijek u tijeku.