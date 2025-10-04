Obavijesti

News

Komentari 0
KAO UKRAJINA 2014.

VIDEO Kaos i lom u Gruziji. Masa pokušala upasti u predsjedničku palaču u Tbilisiju

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kaos i lom u Gruziji. Masa pokušala upasti u predsjedničku palaču u Tbilisiju
4
Foto: Irakli Gedenidze

Prosvjednici su krenuli prema predsjedničkoj palači i pokušali ući u kompleks, na što je intervenirala interventna policija koristeći suzavac

Još se pamte scene kada su bijesni Ukrajinci u veljači 2014. upali u predsjedničku palaču Viktora Janukoviča i na svoje oči vidjeli raskoš koji je okruživao predsjednika koji je netom prije pobjegao u Rusiju. Dok su Ukrajinci bili jedna od najsiromašnijih nacija na europskom kontinentu, Janukovič je u maniri beau monde imao mramorne kupaonice, zoološki vrt itd.

Slična scena se odvija trenutačno u Gruziji gdje se masa i dalje ne miri rezultatom izbora.

Pokretanje videa...

Prosvjed u Gruziji 00:24
Sukob ispred predsjedničke palače | Video: Gruzijski mediji

Kavkaska država nalazi se u krizi otkako je vladajuća stranka Georgian Dream proglasila pobjedu na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, za koje proeuropska oporba tvrdi da su pokradeni. Od tada je vlada pauzirala pregovore o pridruživanju Europskoj uniji.

Opposition supporters hold a rally on the day of local elections in Tbilisi
Foto: Irakli Gedenidze

Prosvjed je održan istog dana kad i lokalni izbori, koje oporba uglavnom bojkotira zbog vladinog obračuna s neistomišljenicima. Jedan od organizatora ranije je pozvao na uhićenje čelnika stranke Georgian Dream.

Mašući gruzijskim i zastavama Europske unije, deseci tisuća prosvjednika marširali su u središtu Tbilisija u subotu.

Opposition supporters hold a rally on the day of local elections in Tbilisi
Foto: Irakli Gedenidze

Jedan od organizatora, operni pjevač Paata Burchuladze, pročitao je deklaraciju kojom je pozvao zaposlenike ministarstva unutarnjih poslova da poslušaju volju naroda i odmah uhite šest visokih dužnosnika stranke Georgian Dream.

Nakon toga, prosvjednici su krenuli prema predsjedničkoj palači i pokušali ući u kompleks, na što je intervenirala interventna policija koristeći suzavac.

Prosvjed dolazi nakon višemjesečnog obračuna vlasti s aktivistima, neovisnim medijima i političkom oporbom, a većina čelnika prozapadne oporbe trenutačno se nalazi u zatvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025