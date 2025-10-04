Prosvjednici su krenuli prema predsjedničkoj palači i pokušali ući u kompleks, na što je intervenirala interventna policija koristeći suzavac
VIDEO Kaos i lom u Gruziji. Masa pokušala upasti u predsjedničku palaču u Tbilisiju
Još se pamte scene kada su bijesni Ukrajinci u veljači 2014. upali u predsjedničku palaču Viktora Janukoviča i na svoje oči vidjeli raskoš koji je okruživao predsjednika koji je netom prije pobjegao u Rusiju. Dok su Ukrajinci bili jedna od najsiromašnijih nacija na europskom kontinentu, Janukovič je u maniri beau monde imao mramorne kupaonice, zoološki vrt itd.
Slična scena se odvija trenutačno u Gruziji gdje se masa i dalje ne miri rezultatom izbora.
Kavkaska država nalazi se u krizi otkako je vladajuća stranka Georgian Dream proglasila pobjedu na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, za koje proeuropska oporba tvrdi da su pokradeni. Od tada je vlada pauzirala pregovore o pridruživanju Europskoj uniji.
Prosvjed je održan istog dana kad i lokalni izbori, koje oporba uglavnom bojkotira zbog vladinog obračuna s neistomišljenicima. Jedan od organizatora ranije je pozvao na uhićenje čelnika stranke Georgian Dream.
Mašući gruzijskim i zastavama Europske unije, deseci tisuća prosvjednika marširali su u središtu Tbilisija u subotu.
Jedan od organizatora, operni pjevač Paata Burchuladze, pročitao je deklaraciju kojom je pozvao zaposlenike ministarstva unutarnjih poslova da poslušaju volju naroda i odmah uhite šest visokih dužnosnika stranke Georgian Dream.
Nakon toga, prosvjednici su krenuli prema predsjedničkoj palači i pokušali ući u kompleks, na što je intervenirala interventna policija koristeći suzavac.
Prosvjed dolazi nakon višemjesečnog obračuna vlasti s aktivistima, neovisnim medijima i političkom oporbom, a većina čelnika prozapadne oporbe trenutačno se nalazi u zatvoru.
