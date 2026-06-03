VIDEO Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila kod čvora Bisko, troje ljudi ozlijeđeno

Troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak četiri vozila na autocesti A1 kod čvora Bisko, doznajemo od splitske policije. Dojavu su zaprimili u srijedu u 14.20 sati te su na terenu žurne službe, a više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon što policijski službenici obave očevid.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća više vozila na autoputu | Video: čitatelj/24sata

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno