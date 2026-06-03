Obavijesti

News

Komentari 1
SUDAR USRED OLUJE

VIDEO Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila kod čvora Bisko, troje ljudi ozlijeđeno

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila kod čvora Bisko, troje ljudi ozlijeđeno
3
Foto: Čitatelj 24sata

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno

Troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak četiri vozila na autocesti A1 kod čvora Bisko, doznajemo od splitske policije. Dojavu su zaprimili u srijedu u 14.20 sati te su na terenu žurne službe, a više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon što policijski službenici obave očevid. 

POGLEDAJE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća više vozila na autoputu VIDEO
Prometna nesreća više vozila na autoputu | Video: čitatelj/24sata

HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Provjerite Eurojackpot rezultate
IZVUKLI I 5+1

Provjerite Eurojackpot rezultate

Jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026