HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno
SUDAR USRED OLUJE
VIDEO Kaos na A1: Sudarila se četiri automobila kod čvora Bisko, troje ljudi ozlijeđeno
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Troje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon sudara čak četiri vozila na autocesti A1 kod čvora Bisko, doznajemo od splitske policije. Dojavu su zaprimili u srijedu u 14.20 sati te su na terenu žurne službe, a više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato nakon što policijski službenici obave očevid.
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HAK je na svojim stranicama izvjestio kako se između čvorova Bisko i Blato na Cetini, na 397. km u smjeru Dubrovnika vozi jednim trakom usporeno
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