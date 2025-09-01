Obavijesti

ZATVORENA AUTOCESTA

VIDEO Kaos na A3: Auti satima stoje kod Ivanića. Motociklist je poginuo, došlo do nove nesreće

Piše Ivan Hruškovec, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon tragične nesreće u kojoj je poginuo motociklist, došlo je do još jednog sudara. A3 je zatvorena, a kod Ivanić Grada je kolona duga 7 km

U tragičnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u ponedjeljak popodne poginuo je vozač motocikla. Iz zagrebačke policije izvijestili su da je do ove prometne nesreće došlo oko 17.35 sati, kod  63. kilometra u smjeru zapada. Motociklist je izletio s kolnika i pritom smrtno stradao, navode iz policije.

Pokretanje videa...

Gužva od Ivanića do naplatnih u Rugvici 00:28
Gužva od Ivanića do naplatnih u Rugvici | Video: čitatelj/24sata

Zbog te je nesreće ranije zatvorena autocesta A3 između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, a kako navodi HAK obilazak je čvor Ivanić Grad - DC43 - nerazvrstana cesta Etanska ulica - ŽC3041 - ŽC3074 - ŽC3034 - ŽC3070 - čvor Rugvica (A3).

No, oko 19.25 sati došlo je do još jedne nesreće na A3, kod 70. kilometra u smjeru Zagreba. Iz policije su nam potvrdili da je u ovoj nesreći, srećom, nastala samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

Ali zbog sudara automobila i kamiona zatvorena je autocesta i između čvora Ivanić Grad i Križ.

 - Stojimo već dva sata. Velika je gužva, sve stoji. Srećom pa sam kupio salame, koju sam pojeo čekajući da se nešto pomakne - ispričao je čitatelj iz kolone.

Na izlazu s autoceste na naplatnoj postaji Ivanić Grad kolona je oko 7 km, navodi HAK.

