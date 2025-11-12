VIDEO Kaos na A3: Rasuo se teret iz kamiona, gužve su!

Na A3 kod Dugog Sela prevrnuo se kamion iz kojeg se rasuo teret nešto iza podne u srijedu. Promet je otežan i vozi se jednom trakom, piše HAK.

- Čini mi se da je na kamionu pukla guma pa se sav teret rasuo. Prolazio sam u smjeru prema Zagrebu pa sam vidio iz suprotne trake. Prema Dugom Selu stvarala se kolona - priča nam čitatelj.

Kolona je u smjeru Bregane i u smjeru Lipovca oko jedan kilometar.

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Rugvica, na 47.+500 km u oba smjera, vozi se otežano jendim trakom (prevrnuto teretno vozilo i rasuti teret na kolniku). Kolona u smjeru Bregane je oko 1 km, a u smjeru Lipovca oko 1 km - izvijestio je HAK.