KOD DUGOG SELA

VIDEO Kaos na A3: Rasuo se teret iz kamiona, gužve su!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Kolona je u smjeru Bregane i u smjeru Lipovca oko jedan kilometar.

Na A3 kod Dugog Sela prevrnuo se kamion iz kojeg se rasuo teret nešto iza podne u srijedu. Promet je otežan i vozi se jednom trakom, piše HAK.

- Čini mi se da je na kamionu pukla guma pa se sav teret rasuo. Prolazio sam u smjeru prema Zagrebu pa sam vidio iz suprotne trake. Prema Dugom Selu stvarala se kolona - priča nam čitatelj.

Pukla guma na kamionu na zagrebačkoj obilaznici 00:21
Pukla guma na kamionu na zagrebačkoj obilaznici | Video: čitatelj/24sata

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Rugvica, na 47.+500 km u oba smjera, vozi se otežano jendim trakom (prevrnuto teretno vozilo i rasuti teret na kolniku). Kolona u smjeru Bregane je oko 1 km, a u smjeru Lipovca oko 1 km - izvijestio je HAK.

