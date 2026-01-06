VIDEO Kaos na Kustošiji: 'Ulica nam je klizalište, auti su zaglavili, slijeću s ceste...'

Snijeg koji je nastavio padati stvara ozbiljne probleme u višim dijelovima grada Zagreba, a stanovnici ulice Završje na Gornjoj Kustošiji javljaju kako se vozači ne mogu popesti na uzbrdicu zbog neočišćene ulice. Na snimci koju smo zaprimili, vidi se kako je jedan automobil završio kod njih u dvorištu, dok drugi vozač gura auto na nizinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Gornja Kustošija | Video: 24sata Video

- Ulica nam je u potpunom kaosu! Ralice nema još od jučer, a auti su se nanizali sinoć i sad ponovno oko 11.30. Masovno proklizavaju, ljudi su zapeli na uzbrdici i ne mogu nikuda. Situacija je izuzetno opasna za sve sudionike u prometu jer se cijela cesta pretvorila u klizalište - ispričala nam je zabrinuta žena.

Stanari se nadaju brzoj intervenciji zimske službe kako bi se promet normalizirao.