A SVE ZBOG FOTKI?!

VIDEO Kaos na maturalnoj večeri u BiH: Žestoko se potukle majke učenika, stigla i policija!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram, screenshot

"Jadna djeca kakvu će uspomenu imati", "Ovu maturu će sigurno pamtiti", "Dođeš na maturu, završiš na MMA spektaklu", pišu po društvenim mrežama...

Proslava maturalne večeri u Cazinu u BiH pretvorila se u tučnjavu, a u incidentu nisu sudjelovali učenici, nego njihovi roditelji, prije svega majke!

Cijeli kaos navodno je krenuo zbog  gužvi, ljudi su se 'zakačili' zbog pozicija, svi su htjeli biti bliže crvenom tepihu radi fotografiranja maturanata.

Ali verbalni obračun uskoro je postao fizički...

Snimke su se proširile društvenim mrežama, sukob je na kraju morala smirivati policija koja je pozvana da spriječi veći incident ili eskalaciju.

Komentari 5
