Jen, dva, tri, diži! Nevjerojatna snimka prije utakmice: Blokirao promet, navijači mu digli auto!
Uoči nogometne utakmice između Hrvatske i Crne Gore na Maksimiru, tramvaj je zaustavljen između stanica Mašićeva i Jordanovac zbog nepropisno parkiranog automobila koji je djelomično blokirao tračnice.
- Vozilo je bilo ostavljeno s upaljena četiri žmigavca, a na haubi je bio zalijepljen broj mobitela vlasnika - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video.
Putnici, među kojima su bili i navijači, pokušali su automobil pomaknuti s tračnica. Tijekom pokušaja došlo je do oštećenja zadnjeg dijela vozila.
- Vlasnik automobila, stariji muškarac, ubrzo je dotrčao te je krenula galama. Incident je trajao oko tri do pet minuta, a tijekom njega došlo je do verbalnog sukoba između putnika i vlasnika vozila - ispričala nam je čitateljica.
