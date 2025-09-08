Obavijesti

Jen, dva, tri, diži! Nevjerojatna snimka prije utakmice: Blokirao promet, navijači mu digli auto!

Jen, dva, tri, diži! Nevjerojatna snimka prije utakmice: Blokirao promet, navijači mu digli auto!

Putnici, među kojima su bili i navijači, pokušali su automobil pomaknuti s tračnica. Tijekom pokušaja došlo je do oštećenja zadnjeg dijela vozila

Uoči nogometne utakmice između Hrvatske i Crne Gore na Maksimiru, tramvaj je zaustavljen između stanica Mašićeva i Jordanovac zbog nepropisno parkiranog automobila koji je djelomično blokirao tračnice.

- Vozilo je bilo ostavljeno s upaljena četiri žmigavca, a na haubi je bio zalijepljen broj mobitela vlasnika - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video. 

Putnici, među kojima su bili i navijači, pokušali su automobil pomaknuti s tračnica. Tijekom pokušaja došlo je do oštećenja zadnjeg dijela vozila.

- Vlasnik automobila, stariji muškarac, ubrzo je dotrčao te je krenula galama. Incident je trajao oko tri do pet minuta, a tijekom njega došlo je do verbalnog sukoba između putnika i vlasnika vozila - ispričala nam je čitateljica. 

