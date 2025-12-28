VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!

Snimka masone tučnjave koja se navodno dogodila u restoranu i klubu Gardens u Međugorju širi se društvenim mrežama. U tučnjavi je, prema snimci, sudjelovalo više ljudi, dok u pozadini svira bend koji izvodi pjesmu 'Prvi poljubac' Halida Bešlića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka je navodno nastala u noći s 26. na 27. prosinca. Iako je tučnjava započela unutar restorana, dio sudionika fizički je obračun nastavio vani, piše crna-hronika.info.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu ni ima li ozlijeđenih. Također, nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi. Prema službenoj stranici Hercegovačko-neretvanske policije, nije zabilježeno kršenje javnog reda i mira.