Obavijesti

News

Komentari 4
SVE SU NASTAVILI VANI

VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!
Foto: crna-hronika.info

Iako je tučnjava započela unutar restorana, dio sudionika fizički je obračun nastavio vani

Snimka masone tučnjave koja se navodno dogodila u restoranu i klubu Gardens u Međugorju širi se društvenim mrežama. U tučnjavi je, prema snimci, sudjelovalo više ljudi, dok u pozadini svira bend koji izvodi pjesmu 'Prvi poljubac' Halida Bešlića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka je navodno nastala u noći s 26. na 27. prosinca. Iako je tučnjava započela unutar restorana, dio sudionika fizički je obračun nastavio vani, piše crna-hronika.info.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu ni ima li ozlijeđenih. Također, nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi. Prema službenoj stranici Hercegovačko-neretvanske policije, nije zabilježeno kršenje javnog reda i mira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude
ZABRANA

Thompson viknuo 'Za dom', a publika 'spremni'. Tomašević je ovo rekao učiniti ako tako bude

Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu, poručio je Tomašević
Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'
THOMPSON U ARENI

Skandal ispred Arene Zagreb: Nakon Thompsonovog koncerta skupina pjevala 'Ubij Srbina!'

Zagužvalo se nakon koncerta kada su posjetitelji krenuli kućama. Sve ipak nije moglo proći bez incidenata. Tako je jedna skupina pjevala 'ubij Srbina'
Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske
PROGNOZA DHMZ-A

Evo kakvo će vrijeme biti za doček 2026. diljem Hrvatske

Početak posljednjih dana ove godine postupno promjenjivije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025