Iako je tučnjava započela unutar restorana, dio sudionika fizički je obračun nastavio vani
SVE SU NASTAVILI VANI
VIDEO Kaos u Međugorju. Izbila masovna tučnjava u restoranu!
Snimka masone tučnjave koja se navodno dogodila u restoranu i klubu Gardens u Međugorju širi se društvenim mrežama. U tučnjavi je, prema snimci, sudjelovalo više ljudi, dok u pozadini svira bend koji izvodi pjesmu 'Prvi poljubac' Halida Bešlića.
Snimka je navodno nastala u noći s 26. na 27. prosinca. Iako je tučnjava započela unutar restorana, dio sudionika fizički je obračun nastavio vani, piše crna-hronika.info.
Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu ni ima li ozlijeđenih. Također, nema informacija o eventualnoj intervenciji nadležnih službi. Prema službenoj stranici Hercegovačko-neretvanske policije, nije zabilježeno kršenje javnog reda i mira.
