Iz PU zadarske javili su nam kako su dojavu o nesreći zaprimili u 15 sati i 14 minuta te su na teren odmah upućene sve nadležne službe
SLUŽBE NA TERENU
VIDEO Kaos u Zadru: Sudarilo se više auta, stigla i Hitna pomoć
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Na parkiralištu ispred Supernove u Zadru došlo je do prometne nesreće. Kako nam javlja naša čitateljica, u nesreći je sudjelovalo nekoliko automobila, a na mjesto događaja odmah su stigle nadležne službe.
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Informaciju su nam potvrdili i iz PU zadarske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 15 sati i 14 minuta te su na teren odmah upućene policija i hitna pomoć. Više informacija bit će dostupno uskoro.
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