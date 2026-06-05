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SLUŽBE NA TERENU

VIDEO Kaos u Zadru: Sudarilo se više auta, stigla i Hitna pomoć

Piše Julia Očić,
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VIDEO Kaos u Zadru: Sudarilo se više auta, stigla i Hitna pomoć
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Iz PU zadarske javili su nam kako su dojavu o nesreći zaprimili u 15 sati i 14 minuta te su na teren odmah upućene sve nadležne službe

Na parkiralištu ispred Supernove u Zadru došlo je do prometne nesreće. Kako nam javlja naša čitateljica, u nesreći je sudjelovalo nekoliko automobila, a na mjesto događaja odmah su stigle nadležne službe.

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Sudar u Zadru VIDEO
Sudar u Zadru | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zadarske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 15 sati i 14 minuta te su na teren odmah upućene policija i hitna pomoć. Više informacija bit će dostupno uskoro.

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