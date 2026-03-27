VIDEO Kaos u Zagrebu: 'Stablo je palo i zdrobilo auto. Grane sam rezao motorkom...'

Išli smo prema autu, a stablo je odjednom palo pored nas i zdrobilo auto, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio padu stabla na zagrebačkom Maksimiru.

Kaos u Zagrebu: 'Stablo je palo i zdrobilo auto. Grane sam rezao motorkom...'

Kako nam je rekao, svi građani na parkingu odmah su krenuli s micanjem stabla koje im je priječilo put.

- Ja sam došao s motorkom. Trebalo nam je sigurno dobih sat vremena da maknemo sve kako bi izašli iz parkinga - dodao je.

Podsjetimo, veliko nevrijeme pogodilo je Hrvatsku. U Zagrebu su letjela stabla, crjepovi, krovovi, a promet je ostao u kaosu. Tramvaji ne voze, dio prometnica je zatvoren.