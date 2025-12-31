VIDEO Kaos uoči Nove godine: Stao Eurostar u La Mancheu, tisuće su zapele na kolodvorima

Problemi s napajanjem i zaglavljeni shuttle za vozila u utorak su zaustavili sezonski željeznički promet između Ujedinjenog Kraljevstva i kontinenta, ostavljajući tisuće putnika na cjedilu uoči novogodišnjih praznika. Eurostar je objavio kako planira u srijedu uspostaviti puni red vožnje, ali je upozorio na moguće poremećaje. Putnici koji su putovali u prometnom razdoblju uoči Nove godine morali su tražiti alternative nakon što je operater odgodio sve usluge između Londona, Pariza, Amsterdama i Bruxellesa.

Pokretanje videa... 01:06 Promet između Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva postupno se nastavlja | Video: 24sata/reuters

Problem s napajanjem i zaglavljeni vlak

"Usluge su danas nastavljene nakon jučerašnjeg problema s napajanjem u tunelu ispod La Manchea i nekih dodatnih problema sa željezničkom infrastrukturom tijekom noći", stoji u priopćenju Eurostara.

"Planiramo danas pokrenuti sve naše linije, no zbog posljedičnih utjecaja i dalje može doći do kašnjenja i mogućih otkazivanja u zadnji tren."

Osim problema s napajanjem, u tunelu ispod La Manchea, podmorskoj željezničkoj vezi dugoj 50 kilometara između Folkestonea na jugoistoku Engleske i Coquellesa na sjeveru Francuske, dogodio se i kvar na vlaku LeShuttle koji prevozi vozila. Prijevoznik je ranije upozorio putnike da odgode svoja putovanja za neki drugi datum te ih upozorio na velika kašnjenja i otkazivanja u posljednji trenutak. Stranica Eurostara ranije je pokazivala da su tijekom dana otkazane čak i linije na kontinentu koje ne koriste tunel, poput onih između Pariza i Bruxellesa.

Foto: Maja Smiejkowska

Tisuće putnika zaglavilo na kolodvorima

Gomile putnika, mnogi s kovčezima, stvorile su se na londonskoj stanici St Pancras International i pariškom Gare du Nordu nakon što su obaviješteni da su njihovi planovi za kraj godine dovedeni u pitanje. Kako prenosi The Guardian, poremećaj je pogodio Eurostar u vrijeme kada se tvrtka suočava s kritikama zbog visokih cijena karata, posebno između Pariza i Londona.

Ovo nije prvi put da se tvrtka suočava s problemima. Greška na električnim instalacijama prisilila je na otkazivanje usluga Eurostara i uzrokovala velika kašnjenja u kolovozu, dok je krađa kabela na željezničkim prugama u sjevernoj Francuskoj u lipnju uzrokovala dva dana problema.

Rekordna godina u sjeni kritika

Unatoč problemima, rekordnih 19,5 milijuna putnika putovalo je Eurostarom u 2024. godini, što je gotovo pet posto više u odnosu na 2023., potaknuto potražnjom posjetitelja Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Parizu. Eurostar drži monopol na putničke usluge kroz tunel koji povezuje Britaniju i Francusku otkako je otvoren 1994. godine. Međutim, konkurencija je na pomolu, jer je poduzetnik Richard Branson najavio pokretanje suparničke usluge, a talijanska Trenitalia također je izjavila da namjerava konkurirati Eurostaru na ruti Pariz - London do 2029. godine.