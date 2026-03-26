Komentari 7
'VOZIMO SE U KOLONI'

VIDEO Kaotične scene s A1, cijelu autocestu zatrpao je snijeg! Na A6 ralica micala kamion sa ceste

Piše Julia Očić,
VIDEO Kaotične scene s A1, cijelu autocestu zatrpao je snijeg! Na A6 ralica micala kamion sa ceste
52

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, stoji na službenim stranicama Hrvatskog autokluba

Kako nam javlja naš čitatelj, na autocesti A1 od Zagreba prema Splitu napadao je gust snijeg te se prometuje otežano.

- Još se vozimo, sad smo kod Brinja i čini mi se da je tu malo bolja situacija. Između Josipdola i Modruša bilo je najgore. Sad smo u koloni, čini mi se da je ralica ispred nas - govori nam čitatelj.

Kamioni zapeli na autocesti 01:18
Kamioni zapeli na autocesti | Video: Čitatelj 24sata

O stanju na cestama izvijestili su i iz Hrvatskog autokluba:

- Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Zimski uvjeti na A1 između čvora Perušić i čvora Gospić
51
- U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije - stoji dalje na njihovoj službenoj stranici.

Problematična situacija nastala je i na autocesti A6 u blizini tunela Rožman Brdo, gdje je jedan kamion oko 17 sati i 20 minuta zapeo u snijegu. Kako nam javljaju iz PU primorsko-goranske, kamion je proklizao te su ga uz pomoć ralice uklanjali s kolnika. 

Promet je ponovno uspostavljen oko 17 sati i 40 minuta, a kamionom je upravljao poljski državljanin koji će za ovaj prekršaj biti sankcioniran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 7
