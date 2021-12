Nemoguće je postalo moguće. Četiri mjeseca. Tisuće e-mailova. Isto toliko odbijenica. Ali bili smo uporni. Nezaustavljivi. Pitaju nas kako smo uspjeli. Upornost. Samo to. Kad se jedna vrata zatvore, neki padnu u ponor. Mi nismo dali da nas ponor povuče. Razmišljali smo: ‘OK, zatvorila su se jedna vrata, otvorit će se druga’. Ja sam provodila noći i noći u komunikaciji s liječnicima, bolnicama. I evo, uspjeli smo. Krećemo na put, kaže nam mama Matea Goršić.

Ona, suprug Valentino, malena Kiara i njezina sestra Vita u ponedjeljak kreću u San Francisco, gdje su Kiaru primili na eksperimentalno liječenje. Ova nekad nježna i plaha 7-godišnja djevojčica postala je veliki borac nakon što su joj liječnici otkrili tumor na mozgu. Dotad je bila vesela i zdrava djevojčica koja je uživala u igri kao i njeni vršnjaci. Iznenadne glavobolje postale su sve češće, a onda su liječnici roditelje suočili s teškom dijagnozom - Kiara ima zloćudni tumor gradusa IV, najagresivniji od svih vrsta. Prošla je tešku operaciju, a osim radioterapije, ništa se za nju nije moglo učiniti jer se cijeli tumor ne može odstraniti zbog njegove pozicije uz moždano deblo. Za terapiju u SAD-u bilo je bitno da rak nije metastazirao.

Na kliničkoj studiji u San Franciscu provode oralnu kemoterapiju ONC, koja se pokazala vrlo uspješnom.

- U ponedjeljak, kad smo imali zadnju konferenciju s liječnikom, laknulo nam je. Valentino i ja napeto smo sjedili... Stigao je predugovor, potpisali smo ga. Našeg onkologa samo sam pitala: ‘Je li to sad to?’ Nikad neću zaboraviti njegovu rečenicu: ‘Ljudi, proslavite kao da se ponovno rodila’. Jer tad, u tom trenutku, prvi put smo govorili o budućnosti. Do tada nije bilo budućnosti. Ne mogu vam opisati kakav me osjećaj ispunio. Sad možemo gledati malo dalje, otvorio se put. Teško je bilo, imali smo uspona i padova, ali nikad nismo pokazali ni Kiari ni njezinoj sestri da nam je teško. Kiara nam je uvijek iznova davala snagu. Kad joj se počela tresti desna ruka, ona je naučila pisati lijevom kao da je to nešto najprirodnije. Tako se ponašala, hrabro i snažno. I danas piše lijevom rukom. Sama govori da je zdrava, i mi se tako ponašamo - kaže nam mama Matea.

U humanitarnoj akciji prikupljeno 18 milijuna kuna

Ne propušta priliku zahvaliti svima. U velikoj humanitarnoj akciji koja je ujedinila Hrvatsku prikupljeno je čak 18 milijuna kuna.

- Koliko god da smo mi uporni, na kraju bez tog novca ne bismo mogli ništa. Zato, ljudi, veliko hvala svima - kaže nam majka.

Ona i suprug prije nekoliko dana pozvali su naše ljude iz Amerike da im pomognu za početak. Lavina dobrote koja se i tamo pokrenula je, kažu nam, nevjerojatna.

- Imam osjećaj da više naših ljudi živi u San Franciscu nego u Hrvatskoj. Javio nam se medicinki brat Ante. On je iz šibenskog zaleđa i radi baš u toj bolnici i baš na tom odjelu. Već je upoznao Kiaru putem videolinka. Ima ih još iz Šibenika, tu je i naša katolička zajednica, koja nam organizira doček. Imamo i taksista, našeg Šibenčanina, kojeg smo upoznali tu, a on 26. prosinca dolazi u San Francisco. Javila nam se i liječnica, specijalizantica otorinolaringologije, stomatologinja... svi iz naših krajeva. Nevjerojatne stvari se događaju - priča nam otac Valentino.

Bolnica im je osigurala takozvanu obiteljsku kuću u kompleksu u kojem će se Kiara liječiti.

- Nama je, iskreno, najvažnije da su cure tamo zadovoljne, ako jesu, nama je to super. Ako bude što trebalo, imamo ponuda za smještaj. Puno su nam svi pomogli upozorivši nas na detalje na koje trebamo obratiti pažnju u San Franciscu. Da idem sam, bilo bi mi teško snaći se, a kamoli s dvoje male djece. Imamo neke osnovne smjernice koje kvartove izbjegavati, gdje kupovati hranu... Kazali su nam da ima mnogo beskućnika i da ne reagiramo. Korona virus im je uništio privredu, puno ljudi je na cesti, ima mnogo krađa. Ne treba se kretati noću po kvartovima, ako te policija zaustavi, ne smiješ nikakve šale zbijati, slušaj što ti govore bez prigovora... Ma sve su nam objasnili. Vrijeme će nam biti kao ovdje, oko 15 stupnjeva, samo zna biti vrlo vjetrovito i kišovito, ali to je sve nevažno i zanemarivo - kaže nam Valentino.

Kiara će terapiju primati kroz dnevnu bolnicu i neće biti hospitalizirana niti će noćiti u bolnici. Uzimat će dvije tablete tjedno, a zbog njezina dobrog općeg stanja nema potrebe za nekom invazivnijom metodom uzimanja terapije.

- Liječnica nas očekuje već u ponedjeljak u 16 sati. Imamo s njom prvi razgovor, napravit će kratki neurološki pregled. U utorak ujutro već nas čekaju EKG i ultrazvuk. Imamo plan do srijede, onda je pauza zbog blagdana. Od ponedjeljka, 27. prosinca, čekaju nas ozbiljnije stvari. Za početak, dva mjeseca ćemo biti tamo, bit ćemo tamo i u periodu ‘monitoringa’. Da smo bliže, mogli bismo dolaziti jedanput tjedno, ali nama to nije opcija. Ovisno o tome kako će reagirati na terapiju, preglede ćemo obavljati jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca. Možda ćemo dio pretraga poslije moći obavljati u Zürichu, ali to ćemo u hodu rješavati - kažu nam roditelji ove hrabre djevojčice, kojoj ovo neće biti prvi let zrakoplovom. Ovaj tjedan letjeli su iz Zagreba, da vide kako će to proći.

'Ne bojim se aviona'

- Ne bojim se aviona, ne - kaže nam Kiara, koja na put nosi i još dvije važne stvarčice. Bez toga ne može nikamo i nikad.

- To su Mig i Majmi - upoznaje nas ova djevojčica sa svojim plišancima, koji će putovati s njom.

- A tu su i Zeko i Mini Maus zvani Beba, oni idu u pratnji naše Vite - pokazuje nam mama Matea.

Kofere polako pakiraju, stvari privode kraju, teško je opisati i uzbuđenje i olakšanje u njihovu glasu.

- Ne nosimo puno stvari, nama ne treba ništa. Najvažnije da dica imaju sve, da imamo sve nalaze, lijekove i spremni smo - kaže nam Matea.Kiari još samo, prije putovanja, ostaje pozdraviti svoju najbolju prijateljicu Niku i prijatelja Svena. Nedostaju joj, kaže nam, prijatelji, igra, škola... Ali za sve će biti vremena.

- Toliko dobrote slilo se oko nas. Kiara je ujedinila i one ljude koji godinama nisu međusobno razgovarali. Jer znate... jedan dan vam je najvažnije stići na posao i misliti što odjenuti taj dan. A onda drugo jutro, nakon jednog ‘magneta’, sve postane nevažno. Sve. Samo zdravlje je bitno - kaže Valentino.

I da, s tim se definitivno slažemo. Samo zdravlje. Od srca želimo zdravlje našoj Kiari i - sretan ti put!

'Bez dobrih ljudi ne bismo uspjeli'

Matea i Valentino prepuni su riječi hvale za sve ljude dobre volje koji su pokrenuli niz humanitarnih akcija. Za liječenje hrabre djevojčice Kiare prikupili su čak 18 milijuna kuna.

- Koliko god da smo mi uporni, bez tog novca ne bismo mogli ništa. Zato, ljudi, veliko hvala svima - kažu.

