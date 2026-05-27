Obavijesti

News

Komentari 32
ACO KOD XI JINPINGA

VIDEO Kineski roboti pred Vučićem plešu srpsko kolo

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kineski roboti pred Vučićem plešu srpsko kolo
Foto: Instagram

Kada sam vidio robote kako plešu naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, već i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda

Aleksandar Vučić je u službenom posjetu Kini. Tijekom četvrtog dana posjeta, obišao je grad Jianxing te tvornicu Mint Future Factory. Kineski domaćini su mu predstavili robote koji su odigrali srpsko kolo.

 - U impresivnom inovacijskom centru tvrtke Mint vidjeli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svijet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove nevjerojatne primjene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi - objavio je Vučić te dodao da roboti plešu bolje od njega, ali i da je napokon naletio na nekoga s njegovom radnom etikom.

XIAOMI TVORNICA Vučić kod Xi Jinpinga: Ovo nigdje nisam vidio. Nigdje radnika, samo roboti
Vučić kod Xi Jinpinga: Ovo nigdje nisam vidio. Nigdje radnika, samo roboti

 - Kada sam vidio robote kako plešu naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, već i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, plešu bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti na poslu. Ne traže stanku, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend - pohvalio se Vučić kojeg je za vikend dočekao veliki prosvjed u Beogradu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026