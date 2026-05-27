VIDEO Kineski roboti pred Vučićem plešu srpsko kolo

Aleksandar Vučić je u službenom posjetu Kini. Tijekom četvrtog dana posjeta, obišao je grad Jianxing te tvornicu Mint Future Factory. Kineski domaćini su mu predstavili robote koji su odigrali srpsko kolo.

- U impresivnom inovacijskom centru tvrtke Mint vidjeli smo kako inteligencija gradi budućnost, a radost pokreće svijet. Predstavili su nam sve, od sklapanja robota do njihove nevjerojatne primjene u svakodnevnom životu, industriji, ali i zabavi - objavio je Vučić te dodao da roboti plešu bolje od njega, ali i da je napokon naletio na nekoga s njegovom radnom etikom.

- Kada sam vidio robote kako plešu naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, već i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, plešu bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti na poslu. Ne traže stanku, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend - pohvalio se Vučić kojeg je za vikend dočekao veliki prosvjed u Beogradu.