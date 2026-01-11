VIDEO Knin okovan ledom, sela su odsječena! Vatrogasci gazili kroz rijeku da pomognu ljudima

Obje osnovne škole u Kninu neće raditi do srijede, nastava je odgođena, kao i u dvije područne, u mjestima Golubiću i Kijevu. Potvrdio nam je to jučer Marijo Ćaćić, gradonačelnik Knina.

Sve je to posljedica velikih minusa i ledenih kiša koje su grad i okolna mjesta doslovno zablokirali.

- Na putu do obrazovnih ustanova ima visokih stabala, grane su polomljene, a vatrogasci su angažirani na drugim lokacijama koje su sad prioritet, pa smo odlučili odgoditi nastavu. Jedan mali dio Strmice, područje Ciglane, još je bez struje - rekao nam je Ćaćić.

Pokretanje videa... 00:25 Vatrogasci gazili ledenu rijeku da pomognu ljudima | Video: 24sata/privatna arhiva

Prema riječima Ante Bojčića, voditelja terenske jedinice HEP-a u Kninu, mehanizacija je radila na svim lokacijama gdje su oštećeni dalekovodi, a bilo je toliko leda da radnici nisu mogli pristupiti na nekim područjima. Dodao je kako su polomljeni dalekovodi, kao i njihovi armirani betonski nogari.

Svi zaposlenici Elektre Šibenik, terenske jedinice Knin, su na terenu.

- Nitko nije ostao u uredima, i dispečeri su otišli raditi na teren jer ga znaju, a došle su nam pomoći i grupe iz Drniša i Šibenika, ukupno je četrdesetak ljudi angažirano, no tu su i kooperanti s bagerima. Vidio sam ekstremne uvjete zimi na ovom području, no nikad ovako velikog razmjera. Golemi je teren koji moramo sanirati, sav materijal koji se izdaje se evidentira, pa ćemo znati na kraju, kad se cijela akcija završi, koji je okvir šteta, koja sigurno nije mala - zaključio je Ante Bojčić i dodao kako je oštećeno oko 200 stupnih dalekovodnih mjesta.

U sljedeća dva dana svi korisnici bi trebali konačno nakon više od tjedan dana dobiti struju. Sve bi se i još više oteglo da nije bilo velike pomoći vatrogasaca pripadnika županijske vatrogasne zajednice koji su uklanjali popadale grane i stabla.

Knin: Posljednice velikog leda koji je okovao Knin | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Svaki dan je bilo angažirano deset ljudi, no i svaki dan imamo druge intervencije, pa ih se na kraju skupilo više od 120, i to na užasnom terenu koji je težak i vrlo zahtjevan kad je vrijeme toplo, a kamoli ne zimi. Naši su vatrogasci doslovno pregazili ledenu rijeku Butižnicu koja ide uz granicu BiH, jer drugog puta nije bilo do dalekovoda, koji su bili oštećeni - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.

Dok se do dalekovoda stizalo na sve moguće načine, puno je ljudi ostalo odsječeno u rijetko naseljenom području, a do njih često vodi samo bijeli put.

- Svi su oni zbrinuti, Crveni križ se brine o njima i uspostavio je kontakt sa svima. Živi su, dobro su, a to je najbitnije u cijeloj priči da se ljudima ništa nije dogodilo, no ti ljudi se zaista pridržavaju preporuka i uvijek imaju najnužnije - rekao nam je Čačić.