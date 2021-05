Svi putovi vode u Rim. Ovog puta to je Rim u Istri, gdje je kobila Amora oždrijebila blizance Monu i Lizu.

Vlasnik Robi Ladović i njegova obitelj presretni su zbog prinove, a u selu kažu da se dogodilo “čudo neviđeno”. Pitoreskno selo kraj Roča ima manje od deset stanovnika.

- To je prava rijetkost. I u pravilu, kada dođe do blizanačke trudnoće, oni uginu ili se oždrijebe već mrtvi. Druga opasnost je mogla biti da uginu odmah nakon što dođu na svijet, a čak je i kobila mogla zbog mogućih komplikacija uginuti. Na svu sreću, sve je prošlo u najboljem redu i zaista cijela obitelj uživa u prinovama. Imamo dva prekrasna ‘čuda’ - kazala je vlasnikova supruga Gabriela, inače majka šestero djece.

Na imanju u Rimu zatekli smo četiri konja, kobilu i troje njenih potomaka. Mona i Liza pomalo preplašene cijelo vrijeme krile su se iza majke. Još istražuju svijet oko sebe, a sve im je čudno i novo. Da je Amora oždrijebila blizance, dojavili su roditeljima sin Emil Luka (13) te kći Danica (25).

- Taman sam taj dan išla kod liječnika kad mi je sin rekao da se Amora oždrijebila i da ih je dvoje. Bila sam u šoku, kao i cijela obitelj. Bilo je to 29. travnja. Kod kobila to ide vrlo brzo. A naša je to učinila u polju, pod vedrim nebom. Sin Emil Luka išao je to jutro nahraniti kobilu, kao i svaki dan, jer obožava naše konje i oni njega. Kobila inače ždrijebe nosi 11 mjeseci - objasnila je Gabriela.

Još ih nisu čipirali, što će učiniti kroz nekoliko dana. Amora je prije godinu dana na svijet donijela muško ždrijebe, koje je obitelj nazvala Ram. Sve troje ždrebadi su od istog pastuha. Vlasnici kažu da je pastuh bio prisutan na prvom “porođaju” i cijelo vrijeme je glavom mazio svoju kobilu pružajući joj tako podršku. Međutim, blizanke, nažalost, nije dočekao.

- Otac je bio arapski pastuh. Nažalost, uginuo je zbog tumora na plućima, i to dva mjeseca nakon što se oždrijebio Ram. Bili smo slomljeni, ali sad smo sretni zbog prinova. Amora može uživati sa svojih troje ždrebadi. Obasipa ih majčinskom ljubavlju - objasnili su nam Ladovići.

Pulska veterinarka dr. Daniela Žgomba potvrdila nam je da je to rijetkost.

- Poznajući lokalne uzgajivače konja, moram priznati kako u svojoj dugogodišnjoj praksi nikad nisam čula da je kobila oždrijebila blizance. To je svakako rijetkost i dosta neobično, iako moram priznati da nikad nisam prisustvovala ždrijebljenju budući da se kao veterinarka bavim malim životinjama a ne konjima - kazala nam je dr. Žgomba.