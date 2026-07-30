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PREPLAVILI SU ENKLAVU

VIDEO Kod Ceute poginulo devet migranata, vojska stiže u pomoć

Piše HINA,
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VIDEO Kod Ceute poginulo devet migranata, vojska stiže u pomoć
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Foto: ATLAS
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Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.

Devet migranata je poginulo u pokušaju da plivajući iz Maroka dođu do španjolske enklave Ceute kamo su u četvrtak ilegalno stigle stotine osoba, reklo je predstavništvo španjolske vlade na tom teritoriju na sjeveru Afrike, dok španjolske vojne snage šalju 60 ljudi kao pojačanje policiji.

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DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora' VIDEO
DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora' | Video: 24sata/Reuters

"Devet tijela" migranata je pronađeno, rekao je glasnogovornik vladine delegacije, bez navođenja daljnjih detalja.

Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda. 

NADVLADALI POLICIJU VIDEO DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora'
VIDEO DRAMA U ŠPANJOLSKOJ Migranti preplavili granicu u Ceuti: 'Masovno ulaze s mora'
Migrants swim to Spain's Ceuta in mass border crossing
Foto: ATLAS

Glasnogovornik Civilne garde rekao je da migranti "masovno ulaze s mora" preko lukobrana, odnosno graničnog prijelaza Tarajal, ali nije mogao dati nikakve procjene broja.

Ministarstvo unutarnjih poslova u Madridu objavilo je pak da će španjolske oružane snage poslati 60 ljudi kao pojačanje policiji u Ceuti.

Državna televizija TVE izvijestila je u četvrtak da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.

Migrants cross on foot into North African enclave of Ceuta from Morocco
Foto: OBTAINED BY REUTERS

Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.

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Komentari 7
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