Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.
VIDEO Kod Ceute poginulo devet migranata, vojska stiže u pomoć
Devet migranata je poginulo u pokušaju da plivajući iz Maroka dođu do španjolske enklave Ceute kamo su u četvrtak ilegalno stigle stotine osoba, reklo je predstavništvo španjolske vlade na tom teritoriju na sjeveru Afrike, dok španjolske vojne snage šalju 60 ljudi kao pojačanje policiji.
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"Devet tijela" migranata je pronađeno, rekao je glasnogovornik vladine delegacije, bez navođenja daljnjih detalja.
Migranti su u četvrtak preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute, nadvladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane, priopćila je španjolska Civilna garda.
Glasnogovornik Civilne garde rekao je da migranti "masovno ulaze s mora" preko lukobrana, odnosno graničnog prijelaza Tarajal, ali nije mogao dati nikakve procjene broja.
Ministarstvo unutarnjih poslova u Madridu objavilo je pak da će španjolske oružane snage poslati 60 ljudi kao pojačanje policiji u Ceuti.
Državna televizija TVE izvijestila je u četvrtak da je granicu prešlo između 2000 i 3000 mladih, a španjolska državna novinska agencija EFE izvijestila je da su se stotine mladih ljudi mogle vidjeti kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, te ulaze u Ceutu.
Ceuta, zajedno s Melillom - još jednim španjolskim autonomnim gradom smještenim u sjevernoj Africi - predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Oba grada povremeno doživljavaju valove migranata koji nastoje stići u Europu.
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