GORI OD SRIJEDE

VIDEO Kod opožarene farme u Vrbovcu širi se i dalje dim: Miris se osjeti na 10 km udaljenosti

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
VIDEO Kod opožarene farme u Vrbovcu širi se i dalje dim: Miris se osjeti na 10 km udaljenosti
Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključen

U srijedu se zapalila štala na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca. Vlasnik je brat bivšeg političara Božidara Pankretića, a kako nam je ranije potvrdila zagrebačka policija tada, ozlijeđenih nema.

POGELDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca 00:28
Požar na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca | Video: Luka Safundžić/24sata

Dva dana nakon požara dim je i dalje vidljiv te stvara probleme. Miris dima osjeti se gotovo desetak kilometara od farme. Pored farme se kopa rupa u koju će se zakopati sijeno koje gori.

Foto: Luka Safundžić/24sata

- Prema izjavama vlasnika, ondje se nalazi oko 6000 velikih bala sijena - rekao nam je Matej Hren, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca.

Foto: Luka Safundžić/24sata

