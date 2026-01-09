VIDEO Kod opožarene farme u Vrbovcu širi se i dalje dim: Miris se osjeti na 10 km udaljenosti

U srijedu se zapalila štala na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca. Vlasnik je brat bivšeg političara Božidara Pankretića, a kako nam je ranije potvrdila zagrebačka policija tada, ozlijeđenih nema.

Pokretanje videa... 00:28 Požar na OPG-u Zdravko Pankretić u Gaju kraj Vrbovca | Video: Luka Safundžić/24sata

Dva dana nakon požara dim je i dalje vidljiv te stvara probleme. Miris dima osjeti se gotovo desetak kilometara od farme. Pored farme se kopa rupa u koju će se zakopati sijeno koje gori.

Foto: Luka Safundžić/24sata

- Prema izjavama vlasnika, ondje se nalazi oko 6000 velikih bala sijena - rekao nam je Matej Hren, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca.

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena

Foto: Luka Safundžić/24sata