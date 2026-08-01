VIDEO Kolaps na A1, zbog gužve zatvaraju Sv. Rok: 'Sve stoji, ne možemo nigdje'. Kolona 5 km!

Baš kolaps, sve stoji, nitko nikuda ne može, govori nam čitatelj koji se našao pred tunelom Sv. Rok. Udarni je turistički vikend, a na autocestama prema jugu od ranog jutra stvaraju se velike gužve. Promet je posebno pojačan na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Zbog povećane gustoće prometa tunel se povremeno zatvara u smjeru Dubrovnika.

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Pokretanje videa... VIDEO Gužva pred tunelom Sv. Rok | Video: Čitatelj 24sata

Riječ je o uobičajenoj sigurnosnoj praksi kojom se sprječava da se vozila zaustavljaju unutar tunela. Ispred tunela formirala se kolona duga oko dva kilometra, a dio putnika zbog čekanja je izašao iz automobila te stoji uz vozila.

Foto: HAK

U kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje, vozi se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska. Velike su gužve i pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara.

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet teretnim vozilima i autobusima između čvorova Đurmanec i Krapina u smjeru Zagreba.

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Kolona pred naplatnom postajom Sveta Helena na autocesti A4 u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar.

Pojačan je promet i na državnoj cesti DC1 Zagreb–Knin–Split, gdje se u kolonama uz povremene zastoje vozi između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga te u zoni radova kod Otrića.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju siguran razmak između vozila te ne izlaze iz automobila dok se nalaze na autocesti.