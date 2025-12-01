Obavijesti

News

VIDEO Kombijem prešao preko šahta u Zagrebu i uništio kotač

Piše Luka Safundžić,
VIDEO Kombijem prešao preko šahta u Zagrebu i uništio kotač

Iz policije su potvrdili kako su imali dojavu o otvorenom šahtu. Na teren je izašla ophodnja cesta koja je riješila problem...

Zagrebačka policija zaprimila je danas dojavu da je u Zagrebu na Jadranskoj aveniji otvoren šaht. 

- Ophodari su izašli na teren i vratili šaht u prvobitno stanje - rekli su nam iz policije. 

Opasan šaht u Zagrebu 00:36
Opasan šaht u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Čitatelj koji se jutros vozio na toj cesti svjedočio je incidentu koji je srećom prošao bez težih posljedica.

- Kombi je vozio u desnoj traci i prešao je preko šahta koji je izletio i čovjek si je razvalio gumu - rekao nam je čitatelj. Dodaje kako se nada da nije bilo većih problema kasnije.

