Iz policije su potvrdili kako su imali dojavu o otvorenom šahtu. Na teren je izašla ophodnja cesta koja je riješila problem...
POGLEDAJTE!
VIDEO Kombijem prešao preko šahta u Zagrebu i uništio kotač
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija zaprimila je danas dojavu da je u Zagrebu na Jadranskoj aveniji otvoren šaht.
- Ophodari su izašli na teren i vratili šaht u prvobitno stanje - rekli su nam iz policije.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Čitatelj koji se jutros vozio na toj cesti svjedočio je incidentu koji je srećom prošao bez težih posljedica.
- Kombi je vozio u desnoj traci i prešao je preko šahta koji je izletio i čovjek si je razvalio gumu - rekao nam je čitatelj. Dodaje kako se nada da nije bilo većih problema kasnije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+