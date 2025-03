VIDEO Kontroverzna majka optužena za ubojstvo djeteta se vraća: 'Želim pomoći ljudima...'

Jedan od najkontroverznijih sudskih procesa u povijesti SAD-a započeo je 2008. godine, kada je dvogodišnja Caylee Anthony prijavljena kao nestala. Njena majka, Casey Anthony, optužena je za ubojstvo, ali je kasnije oslobođena krivnje. Danas, 17 godina kasnije, Casey se ponovno pojavila u javnosti, promovirajući svoj rad kao pravna zagovornica.

Podsjetimo, u srpnju 2008. godine, djed i baka dvogodišnje Caylee, George i Cindy Anthony, prijavili su njen nestanak. Caylee nije viđena 31 dan.

Casey Anthony tvrdila je da je djevojčicu otela dadilja Zenaida Fernandez Gonzalez, no istraga je pokazala da takva osoba ne postoji. Policija ju je uhitila pod optužbom za zanemarivanje djeteta, davanje lažnih izjava i ometanje istrage.

U listopadu iste godine, protiv nje je podignuta optužnica za ubojstvo prvog stupnja. Dva mjeseca kasnije, Cayleeini posmrtni ostaci pronađeni su u šumovitom području blizu obiteljske kuće.

Iznijela teške optužbe protiv svog oca

Suđenje je započelo u svibnju 2011. godine u Orlandu, a odvjetnici Casey Anthony tvrdili su se dijete utopilo u bazenu te da je njen otac, George Anthony, sakrio tijelo. Također su iznijeli tvrdnje da je Casey bila zlostavljana u djetinjstvu, što je navodno utjecalo na njezino ponašanje.

Unatoč snažnoj reakciji javnosti i velikom broju dokaza, porota je 5. srpnja 2011. godine donijela oslobađajuću presudu za optužbe za ubojstvo, zlostavljanje djeteta i ubojstvo iz nehaja.

Casey je proglašena krivom za davanje lažnih informacija policiji i osuđena na četiri godine zatvora, ali je zbog vremena provedenog u pritvoru puštena na slobodu deset dana kasnije.

Nakon oslobođenja, Casey Anthony povukla se iz javnog života, no povremeno se pojavljivala u medijima. U prvom intervjuu 2017. godine izjavila je da razumije zašto je javnost osuđuje.

Godine 2020. osnovala je privatnu istražnu tvrtku u južnoj Floridi, iako je izvor blizak obitelji tvrdio da nije usmjerena na ponovno istraživanje smrti Caylee Anthony.

U studenom 2022. godine, Casey je dala prvi televizijski intervju u dokumentarnoj seriji Casey Anthony: Where the Truth Lies. U emisiji je iznijela teške optužbe protiv svog oca, tvrdeći da je on odgovoran za smrt Caylee.

'Želi pomoći ljudima da shvate svoja prava...'

Njezin otac, George Anthony, i majka Cindy pojavili su se u siječnju 2024. godine u kriminalističkoj emisiji na A&E i Lifetime kanalu, gdje su podvrgnuti poligrafskom testiranju. U intervjuu, Cindy Anthony izjavila je da vjeruje kako Casey "100% zna što se dogodilo Caylee" i da je cijelo vrijeme očekivala njeno priznanje.

U ožujku 2025. godine, Casey Anthony ponovno je dospjela u javnost otvaranjem TikTok profila, gdje je objavila video od tri minute u kojem se predstavila kao istraživačica i pravna zagovornica. Najavila je rad na platformi Substack, putem koje planira komunicirati sa svojim pratiteljima i dijeliti informacije o pravnim pitanjima.

- Ako ću nastaviti raditi kao pravna zagovornica, smatram da je važno da prvo počnem zagovarati samu sebe i također zagovarati svoju kćer - rekla je Casey u videu.

- Moj cilj je pomoći ljudima da shvate svoja prava i pružiti im alate koji im mogu koristiti - dodaje.

Kritike na njen povratak nisu izostale, a mnogi je i dalje smatraju kontroverznom figurom. No, unatoč negativnim reakcijama, čini se da Casey Anthony nastoji izgraditi novi identitet kao pravna zagovornica, udaljujući se od mračne prošlosti koja je obilježila njezin život.