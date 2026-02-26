Obavijesti

POZVANA HITNA POMOĆ

VIDEO Križevci: Vozač sletio pa pokosio znakove kraj rotora

Piše Bogdan Blotnej,
VIDEO Križevci: Vozač sletio pa pokosio znakove kraj rotora
Kako nam je potvrdila policija, jedan čovjek je u prometnoj nezgodi zatražio pomoć liječnika. Ubrzo je ondje stigla Hitna pomoć

Prolazio sam baš kraj kružnog toka u Ulici kralja Tomislava kad sam vidio automobil kako je nasađen na prometne znakove. Sve ih je zgnječio. Za njega se držao stariji gospodin. Pretpostavljam da mu je pozlilo, rekao je čitatelj 24sata koji je u četvrtak snimio nezgodu u Križevcima.
Kako nam je potvrdila policija, jedan čovjek je u prometnoj nezgodi zatražio pomoć liječnika. Ubrzo je ondje stigla Hitna pomoć.

- Nezgoda nam je dojavljena u 9.35 sati. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati detalji - rekli su kratko iz PU koprivničko-križevačke.

