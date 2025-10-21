Obavijesti

News

Komentari 1
OČEVID TRAJE

VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sudarili se automobil i policija

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sudarili se automobil i policija
1
Foto: Čitatelj 24sata

U nesreći, prema trenutnim informacijama - nitko nije ozlijeđen

Lakša prometna nesreća, u kojoj su se sudarili osobni i policijski automobil, dogodila se na križanju Martićeve i Šubićeve u Zagrebu, a nastala je materijalna šteta. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 17.40 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidio sam da su oboje dojurili, a osobni auto nije imao dobar luk prilikom skretanja. Tada je došlo do udarca - priča nam čitatelj.

POLICIJA POTVRDILA Detalji nesreće u Zagorju: Četvero ljudi završilo u bolnici
Detalji nesreće u Zagorju: Četvero ljudi završilo u bolnici

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar u Zagrebu 00:42
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

U nesreći, prema trenutnim informacijama - nitko nije ozlijeđen. Očevid je u tijeku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025