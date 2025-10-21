U nesreći, prema trenutnim informacijama - nitko nije ozlijeđen
OČEVID TRAJE
VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sudarili se automobil i policija
Lakša prometna nesreća, u kojoj su se sudarili osobni i policijski automobil, dogodila se na križanju Martićeve i Šubićeve u Zagrebu, a nastala je materijalna šteta. Policija je dojavu o nesreći zaprimila oko 17.40 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija.
- Vidio sam da su oboje dojurili, a osobni auto nije imao dobar luk prilikom skretanja. Tada je došlo do udarca - priča nam čitatelj.
U nesreći, prema trenutnim informacijama - nitko nije ozlijeđen. Očevid je u tijeku.
