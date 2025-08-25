U prometnoj nesreći sudjelovala su dva automobila
BMW UDARIO U TOYOTU
VIDEO Krš i lom u Zagrebu. Završio u bolnici nakon sudara: 'Uletio je u suprotni smjer...'
U zagrebačkom naselju Prečko večeras je došlo do teške prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen jedan čovjek. On je zbog ozljeda prebačen u KB Sveti Duh, ali težina ozljeda još nije poznata. Od čitatelja doznajemo kako je vozač BMW-om uletio u suprotni smjer.
- Ja sam došao kasnije, ali ljudi koji su vidjeli što se dogodilo, tvrde da je velikom brzinom uletio u suprotni smjer - ispričao nam je čitatelj.
Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u ponedjeljak u 20.07 sati.
- U prometnoj nesreći sudjelovala su dva automobila. Prema zasad prikupljenim informacijama, jedan čovjek je ozlijeđen i prevezen u KB Sveti Duh - rekli su nam iz policije.
