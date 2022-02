Matija Livojević iz Duge Rese nakon dva tjedna vraćao se kući s terena, a na mostu ga je dočekao labud, javlja emedjimurje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Labud je zaustavio promet na Dravskom mostu, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Blokirao je promet, ali vozači su za njega imali strpljenja te su pričekali da se udalji s ceste.

Livojević koji je vozio kamion zaustavio je promet zbog labuda, a mnogi su ga upravo zbog toga prozvali herojem i pohvalili njegovu gestu.

- Bio sam dva tjedna na putu i onda me dočeka - labud na mostu. Lagano me preveo preko mosta. Pomislio sam u tom trenutku - baš lijep doček! Bilo mi je smiješno isto kao i ostalim vozačima i prolaznicima koji su sve popratili osmijehom i kamerama. Trajalo je to nekih pet minuta, no taj labud mi je definitivno uljepšao dan. Oduzeo mi je najljepših pet minuta u životu - rekao je Matija.