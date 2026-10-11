VIDEO Love odbjeglu jastrebicu župnika: 'Ogrebala mi je sina po glavi i zaletava se na ljude!'

Nakon što je, kako su rekli, iz župnog stana pri Crkvi sv. Leopolda Mandića u naselju Voltino otuđena jastrebica Lily, koja pripada župniku Željku Lovriću, poznatijem kao don Dante, pojavile su se dojave da napada ljude po naselju. Kako nam javlja naša čitateljica, jastrebica se zalijeće na ljude, a njezina je sina (9) pandžama ogrebla po stražnjem dijelu glave.

- Ptica je trenutno kod crkve u Voltinom i napada ljude, odnosno zaletava se na njih, ali vjerojatno zato što se boji. Mog sina ogrebla je kandžama po stražnjem dijelu glave, no sve je u redu, srećom nije bilo ništa strašno, a onda je krenula i na mene - kaže nam čitateljica.

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Pokretanje videa... VIDEO Jastrebica u Voltinom naselju | Video: Čitatelj 24sata

O svemu su, kaže, obavijestili Dumovec i 112, no s obzirom na to da je ptica privatno vlasništvo, oni tu ne mogu ništa.

- Sve to traje još od 15 sati poslijepodne, zvali smo i Dumovec i 112, ali rekli su da oni tu ne mogu ništa ako je ptica privatno vlasništvo jer oni ne mogu loviti pticu koja leti.

Foto: Čitatelj 24sata

Lov na jastrebicu tako traje već više od tri sata, no za sada još uvijek bezuspješno. Iako na snimci djeluje kao da je jastrebica ulovljena, nedugo nakon toga je, kako kaže naša čitateljica, ponovno odletjela.

- Neki ljudi, čini mi se oni koji je inače hrane, ga pokušavaju uhvatiti i svako malo sleti čovjeku na ruku, ali onda opet odleti, a zaletjela se i na još jednog dječaka. Ne krivim pticu, ona se vjerojatno boji pa zato napada, ali velika je, ima otprilike pola metra u njoj. Ne znam kako je još nisu ulovili, noge su mu zavezane, ali eto, ne znam što reći - zaključuje čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovaj događaj uslijedio je nedugo nakon što je župnik Željko Lovrić objavio da se do daljnjega povlači iz župničke službe. Kao razloge je pritom naveo ozbiljne prijetnje i fizičke napade kojima je u posljednje vrijeme bio izložen, a na sve se sada nadovezala i krađa ptice.