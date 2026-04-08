PODRŽAO PRIMIRJE

VIDEO Macron: 'Mobilizirali smo 15-ak zemalja, planiramo strogo obrambenu misiju u Hormuzu'

Piše HINA,
Foto: Tom Nicholson

Emmanuel Macron također je pozvao na potpuno ponovno aktiviranje koordinacijskog mehanizma za stabilnost u južnom Libanonu, koji uključuje Sjedinjene Države i Francusku

Emmanuel Macron je u srijedu opisao objavu prekida vatre između Sjedinjenih Država i Irana kao "vrlo dobru vijest", pozivajući da primirje "u potpunosti" obuhvati Libanon, budući da Izrael odbija zaustaviti svoju ofenzivu na jugu zemlje.

- Očekujemo da će se u nadolazećim danima i tjednima (primirje) u potpunosti poštovati u cijeloj regiji - rekao je francuski predsjednik na početku sastanka Vijeća za obranu, izražavajući nadu u pregovore, "za koje se Francuska zalaže od 2018.", kako bi se omogućilo "trajno rješenje nuklearnih, balističkih i regionalnih pitanja povezanih s Iranom".

Francuski predsjednik Macron pozdravlja sporazum o primirju između SAD-a i Irana i poziva na uključivanje Libanona 02:27
Izraelska vojska izvela je u srijedu ujutro nekoliko udara na južni Libanon, prema Libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), nakon što je izdala novu naredbu za evakuaciju regije Tir.

Emmanuel Macron također je pozvao na potpuno ponovno aktiviranje koordinacijskog mehanizma za stabilnost u južnom Libanonu, koji uključuje Sjedinjene Države i Francusku. Ponovno je naglasio potrebu za jačanjem podrške libanonskim oružanim snagama kako bi mogle u potpunosti ponovno preuzeti kontrolu nad svojim teritorijem i učinkovito se boriti protiv Hezbolaha.

- Irak, gdje je situacija i dalje vrlo nestabilna zbog djelovanja proiranskih milicija, također mora biti uključen u primirje - inzistirao je francuski predsjednik.

Proiranske iračke oružane frakcije, udružene unutar Islamskog otpora u Iraku, objavile su u srijedu da na dva tjedna obustavljaju napade na „neprijateljske baze“ u zemlji i regiji.

Francuski predsjednik najavio je da 15-ak zemalja planira olakšati nastavak prometa kroz Hormuški tjesnac, kroz koji obično teče petina svjetske nafte, nakon što je proglašen prekid vatre.

- Oko 15 zemalja trenutačno je mobilizirano i sudjeluje u planiranju, pod francuskim vodstvom, kako bi se omogućila provedba ove strogo obrambene misije u koordinaciji s Iranom radi olakšavanja nastavka prometa - rekao je Macron u srijedu na sastanku sa savjetnicima i članovima svog kabineta.

