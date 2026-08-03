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VIDEO Mađarski premijer: 'Pred nama je pet kritičnih dana...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mađarski premijer: 'Pred nama je pet kritičnih dana...'
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Foto: Reuters
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Sutra elektrana Paks neće proizvoditi struju, a pred nama su najtopliji dani s temperaturama do 40 °C. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod ogromnim opterećenjem, poručio je

Rekordno nizak vodostaj Dunava doveo je Mađarsku u ozbiljnu energetsku krizu. Zbog nedostatka vode za hlađenje reaktora nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi oko polovice električne energije u zemlji, u nedjelju je radila s tek nešto više od 10 posto kapaciteta. Mađarski premijer Peter Magyar upozorio je da zemlju očekuje nekoliko iznimno teških dana, posebno jer se istodobno prognoziraju temperature do 40 Celzijevih stupnjeva.

- Suočavamo se s kritičnih pet dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi struju, a pred nama su najtopliji dani s temperaturama do 40 °C. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod ogromnim opterećenjem - rekao je Magyar u videoporuci objavljenoj na društvenoj mreži.

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Mađarski premijer najavljuje „kritične” dane uoči mogućeg gašenja nuklearnih elektrana VIDEO
Mađarski premijer najavljuje „kritične” dane uoči mogućeg gašenja nuklearnih elektrana | Video: 24sata/reuters

Elektrana Paks, snage dva gigavata, prvi je put u više od 40 godina bila prisiljena gotovo zaustaviti proizvodnju zbog niskog vodostaja Dunava, čija se voda koristi za hlađenje četiri reaktora. Prema prognozama mađarske vodne uprave, razina rijeke mogla bi idućih dana dodatno pasti.

Magyar je upozorio da bi elektrana mogla ostati izvan pogona i tjednima, no naglasio je da će konačnu odluku donijeti uprava elektrane u skladu sa strogim sigurnosnim pravilima.

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Kako bi se rasteretio elektroenergetski sustav, kućanstva i više od 300 tvrtki dobrovoljno su smanjili potrošnju električne energije, čime je potražnja pala za oko 400 megavata. Među kompanijama koje su se uključile u mjere štednje nalaze se MOL, Samsung SDI, Audi i Denso.

- Zasad nema potrebe za obveznim ograničenjima potrošnje za tvrtke - poručio je Magyar, dodavši da bi vlada već u ponedjeljak mogla uvesti strože mjere ako se stanje dodatno pogorša.

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Mađarska nuklearka gasi jedan reaktor zbog niskog Dunava

Posljedice suše osjećaju se i izvan energetskog sektora. Nizak vodostaj Dunava otežao je riječni promet i turizam, dok su u više od stotinu gradova i sela, uključujući predgrađa Budimpešte, uvedena ograničenja potrošnje vode.

Procjenjuje se da bi Mađarska zbog rasta cijena uvozne električne energije mogla pretrpjeti štetu od između 100 i 200 milijardi forinti. Istodobno, veliki dijelovi Europe i dalje se bore s dugotrajnim toplinskim valom i sušom koji dodatno snižavaju vodostaje rijeka i stvaraju pritisak na opskrbu energijom i vodom.

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