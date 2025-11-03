VIDEO Makljaža u Beogradu. Ćaciji se međusobno potukli

U šatorskom naselju ispred Narodne skupštine Srbije dogodio se incident kada je došlo do tučnjave među pristašama Srpske napredne stranke. Kako se vidi na snimci, večeras je u jednom trenutku izbila opća tučnjava među pristašama Srpske napredne stranke u šatorskom naselju ispred Narodne skupštine.

Dramatičnu snimku tučnjave na društvenim mrežama podijelio je bivši član Šešeljevih radikala, Nemanja Šarović.

Podsjećamo, u Beogradu glađu štrajka Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Hrka od ponedjeljka štrajka glađu pokraj Skupštine Srbije, nedaleko od „ćacilenda“ iz kojeg već dva dana dopire glazba koja provocira nesretnu majku.