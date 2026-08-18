VIDEO Maloljetnici uhićeni zbog izazivanja požara u Kaštelima! Palili usred noći pa pobjegli...

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela utvrdili su identitet osoba povezanih s izbijanjem požara na području Malačke 15. kolovoza. U ponedjeljak su uhićena dvojica maloljetnika, rođena 2010. i 2011. godine, nad njima se provodi kriminalističko istraživanje, navode u svojoj objavi iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

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- Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 2026. godine oko 00,44 sati u blizini adrese Put Malačke na autobusnom stajalištu u smjeru Kaštela, zajedno i dogovorno, uporabom upaljača zapalili papiriće za ručno spravljanje cigareta, koje su odbacili u suhu travu i nisko raslinje te su tako izazvali požar nakon čega su se mopedom udaljili se s mjesta događaja - navode iz policija.

Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu veličine oko 5 tisuća kvadratnih metara, približio se kućama što je kod građana izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti za vlastitu sigurnost i imovinu.

- Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su na opisani način počinili kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te će danas tijekom jutra biti uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku - navode iz policije...



