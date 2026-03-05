VIDEO Marinac izazvao kaos u Senatu, ozlijeđeni policajci: 'Nitko se ne želi boriti za Izrael'

Brian McGinnis iz Sjeverne Karoline, 44-godišnjak koji je prosvjedovao protiv američke vojne akcije u Iranu, prisilno je u srijedu uklonjen sa saslušanja pododbora Senata za oružane snage. Protiv njega podignuta je i optužnica, nakon kaotičnih scena u kojima je ozlijeđeno nekoliko službenika, kao i sam McGinnis, prenosi CNN. Incident, koji se odvio u uredskoj zgradi Senata Hart, eskalirao je do te mjere da se u sukob s prosvjednikom uključio i republikanski senator Tim Sheehy, bivši pripadnik elitnih postrojbi američke mornarice Navy SEALs.

Prosvjed protiv "izdaje vlade"

Do incidenta je došlo tijekom saslušanja Pododbora za oružane snage o vojnoj spremnosti, na kojem su svjedočili visoki vojni dužnosnici. Otprilike pola sata nakon početka, Brian McGinnis, odjeven u svečanu odoru američkih marinaca, ustao je i počeo glasno prosvjedovati protiv američko-izraelske vojne kampanje u Iranu, poznate kao "Operacija Epski bijes". U jednom je trenutku uzviknuo: "Amerika ne želi slati svoje sinove i kćeri u rat za Izrael!".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:38 Američkom marinskom veteranu slomljena ruka tijekom prosvjeda u Kongresu | Video: 24sata/reuters

McGinnis je inače kandidat Zelene stranke za američki Senat u Sjevernoj Karolini, veteran američkih marinaca te po zanimanju vatrogasac. Ranije tog dana na društvenoj mreži X objavio je video u kojem je najavio svoj dolazak u Washington.

​- Ovdje sam u D.C.-ju kako bih se suprotstavio Senatu i pitao ih zašto šalju naše muškarce i žene u pogibelj kad su naši izabrani dužnosnici rekli da neće biti svjetskog rata. Svi koji se osjećaju razočarano i izdano od naše vlade, niste sami. Pridružite nam se u traženju odgovornosti za ovu izdaju - poručio je McGinnis u videu.

Senator se uključio u naguravanje

Nakon što je McGinnis počeo vikati, policija američkog Kapitola odmah ga je pokušala izvesti iz dvorane. Međutim, on se počeo nasilno opirati, nakon čega je nastao sveopći kaos. Snimke incidenta pokazuju kako se McGinnis bori s trojicom policajaca dok ga vuku prema izlazu. U jednom se trenutku čvrsto uhvatio za okvir vrata kako bi spriječio izbacivanje, a njegova lijeva ruka ostala je zaglavljena između vrata i dovratka.

Foto: CODEPINK via Instagram

U tom je trenutku sa svog mjesta ustao senator iz Montane Tim Sheehy, član pododbora, te pritrčao u pomoć policajcima. Na videosnimkama koje su se proširile internetom vidi se kako Sheehy agresivno pokušava odvojiti McGinnisovu ruku od vrata i podiže mu nogu kako bi ga policajci lakše svladali. Ostali prisutni u prostoriji počeli su panično vikati: "Njegova ruka, njegova ruka! O, Bože! Slomio mu je ruku!", optužujući senatora da je ozlijedio prosvjednika. Nakon što su ga konačno uspjeli izvući, McGinnis je rekao kako mu ruka nije dobro i da misli da je slomljena.

"Došao je tražiti sukob i dobio ga je"

Senator Sheehy se nakon incidenta oglasio na društvenoj mreži X, gdje je objasnio svoje postupke. Naveo je kako je odlučio pomoći jer se prosvjednik opirao policiji te da je pokušao "deeskalirati situaciju".

"Policija Kapitola pokušavala je ukloniti neuravnoteženog prosvjednika sa saslušanja Odbora za oružane snage. On se opirao. Odlučio sam pomoći i smiriti situaciju. Ovaj gospodin je došao na Kapitol tražiti sukob i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna bez izazivanja daljnjeg nasilja", napisao je Sheehy.

Slomljena ruka i optužnica sa sedam točaka

Nakon incidenta, McGinnis je uhićen i prevezen u bolnicu George Washington. Mark Elbourno, voditelj njegove kampanje iz Zelene stranke, potvrdio je da je McGinnis zadobio prijelom ruke te je oštro demantirao da je napao policajce.

​- On nije nikoga napao. Samo je želio da ga se čuje i govorio je glasno i jasno. Zapravo, on je napadnut. Slomili su mu ruku - izjavio je Elbourno za CBS News.

Foto: CODEPINK via Instagram

S druge strane, policija Kapitola objavila je priopćenje u kojem navode da su tri njihova službenika također zatražila liječničku pomoć zbog ozljeda zadobivenih u naguravanju. McGinnisa su opisali kao "neposlušnog čovjeka koji je započeo ilegalni prosvjed" i koji je "sve doveo u opasnu situaciju nasilnim otporom i borbom protiv pokušaja naših službenika da ga uklone iz sobe". Dodali su da je prosvjednik "sam zaglavio vlastitu ruku u vratima kako bi se odupro našim policajcima".

Protiv McGinnisa je podignuta optužnica po sedam točaka, uključujući tri točke za napad na policijskog službenika, tri točke za opiranje uhićenju i jednu točku za ometanje javnog reda i mira. Iz policije su podsjetili kako "prosvjedi nisu dopušteni unutar zgrada Kongresa", ali da "postoji mnogo drugih mjesta na području Kapitola, vani, gdje su demonstracije dopuštene".