VIDEO Melania Trump pozvala na mir: 'Trebamo se ujediniti'
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melania Trump, u utorak je u rijetkom obraćanju javnosti pozvala na smirivanje napetosti i nacionalno jedinstvo, uslijed eskalacije nasilja u Minneapolisu koje je potaknuto ubojstvima dvoje američkih državljana od strane saveznih agenata. Administracija njezina supruga trenutno se suočava sa sve većim kritikama zbog agresivne imigracijske operacije u Minnesoti.
U gostovanju na televiziji Fox News, prva dama je zauzela pomirljiv ton, koji je u oštroj suprotnosti s retorikom drugih visokih dužnosnika Bijele kuće. Apel je uslijedio samo nekoliko dana uoči svjetske premijere njezina biografskog dokumentarnog filma, što je potaknulo nagađanja o strateškom pokušaju ublažavanja krize.
'Molim vas, prosvjedujte u miru'
Tijekom intervjua u emisiji "Fox & Friends", Melania Trump izravno je apelirala na prosvjednike koji su tjednima na ulicama gradova blizanaca, Minneapolisa i Saint Paula.
- Trebamo se ujediniti. Pozivam na jedinstvo - izjavila je prva dama.
Potvrdila je da predsjednik Donald Trump surađuje s lokalnim vlastima na smirivanju situacije.
- Znam da je moj suprug, predsjednik, jučer imao odličan razgovor s guvernerom i gradonačelnikom te da zajedno rade na tome da sve bude mirno i bez nereda. Protiv sam nasilja, stoga vas molim, ako prosvjedujete, prosvjedujte u miru. Moramo se ujediniti u ovim vremenima - poručila je.
Njezine riječi dolaze nakon što je predsjednik Trump, čini se, promijenio pristup te uspostavio dijalog s demokratskim guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem. U sklopu deeskalacije, Bijela kuća je najavila povlačenje dijela od otprilike tri tisuće saveznih agenata iz regije. Također je smijenjen Gregory Bovino, zapovjednik granične patrole koji je bio lice militarizirane operacije, a na njegovo mjesto postavljen je iskusni imigracijski dužnosnik Tom Homan.
Tenzije potaknute ubojstvima dvoje građana
Prosvjedi u Minnesoti buknuli su nakon dva fatalna incidenta. Dana 7. siječnja, agent Imigracijske i carinske službe (ICE) Jonathan Ross usmrtio je Renee Nicole Good (37), pjesnikinju i majku troje djece, u stambenoj četvrti. Tenzije su dosegle vrhunac 24. siječnja, kada su agenti Granične patrole ubili Alexa Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara koji je radio na odjelu intenzivne njege s ratnim veteranima.
Smrt dvoje građana izazvala je bijes javnosti, a administracija se našla na udaru kritika zbog oštre retorike. Tajnica za domovinsku sigurnost Kristi Noem nazvala je žrtve "domaćim teroristima", tvrdeći da su napali savezne službenike. Predsjednik Trump je u objavi na društvenim mrežama pokojnu Good nazvao "vrlo neurednom".
Međutim, snimke očevidaca u slučaju Alexa Prettija u suprotnosti su sa službenom verzijom. Dok administracija tvrdi da je Pretti "mahao" pištoljem, videozapisi pokazuju da je u ruci držao mobitel i snimao postupanje agenata. Na snimkama se vidi kako ga agenti prskaju suzavcem, izvlače na ulicu i obaraju na tlo. U tom trenutku jedan od agenata odnosi predmet koji nalikuje Prettijevu pištolju, nakon čega odjekuje deset hitaca.
Apel uoči premijere filma "Melania"
Istup prve dame poklopio se s promotivnom kampanjom za njezin novi dokumentarni film "Melania", koji prati 20 dana uoči inauguracije Donalda Trumpa 2025. godine. Svjetska premijera filma, u čiji je marketing Amazon uložio 35 milijuna dolara, zakazana je za četvrtak u Washingtonu.
Zanimljivo je da je Bijela kuća u subotu navečer, samo nekoliko sati nakon ubojstva Alexa Prettija, organizirala svečanu projekciju filma za odabrane goste. Među uzvanicima su bili jordanska kraljica Rania, osnivač Amazona Jeff Bezos i bivši boksački prvak Mike Tyson. Mnogi analitičari stoga vide poziv Melanije Trump na mir kao pokušaj "omekšavanja" imidža administracije uoči njezina velikog medijskog događaja, ali i pred nadolazeće izbore na sredini mandata, s obzirom na to da su ankete pokazale pad popularnosti predsjednika zbog događaja u Minnesoti.
Ovo nije prvi put da prva dama intervenira u osjetljivim političkim pitanjima. Tijekom prvog mandata svoga supruga javno se usprotivila politici razdvajanja djece migranata od roditelja na granici, pozivajući administraciju da "vlada sa srcem".
