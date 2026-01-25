Obavijesti

PRETPREMIJERA ‘MELANIE’

Prva dama Amerike prostrla crveni tepih pa pustila Trumpu i gostima svoj dokumentarac...

Foto: JONATHAN ERNST

Melania Trump imala je potrebu svijetu pokazati kako sama sebe vidi

Admiral

Dokumentarni film 'Melania', produkcijske kuće Amazon MGM Studios, koji prati 20 dana u životu prve dame SAD-a uoči druge inauguracije Donalda Trumpa, 2025., prerastao je u jedan od najiščekivanijih filmova godine, ponajviše zbog političkih odluka Donalda Trumpa koje utječu na cijeli svijet.

Cijeli je projekt počeo nizom ekskluzivnih događanja, signalizirajući visoke ambicije i želju za potpunom kontrolom narativa. Tjedan uoči svjetske premijere obilježila je glamurozna projekcija. Sve je počelo u subotu, 24. siječnja, kad je Melania Trump pretvorila Bijelu kuću u kulisu crnog tepiha organiziravši svečanu, black-tie projekciju svog dokumentarca, a gosti su s njom i Trumpom gledali film u Istočnoj sobi Bijele kuće.

New Year's Eve party at Mar-a-Lago Club in Palm Beach
Foto: Jonathan Ernst

Melania je ugostila sedamdesetak probranih uzvanika, uključujući članove obitelji, bliske prijatelje i poznata lica, poput boksačke legende Mikea Tysona i jordanske kraljice Ranije. Film u trajanju od 104 minute obećava "intiman i nefiltriran" uvid u njezin život, dok usklađuje obiteljske obveze, poslovne pothvate i filantropiju.

Prvi foršpan, objavljen u prosincu, počinje kadrom Melanije u mornarsko plavom kaputu na dan inauguracije, koja gleda izravno u kameru i izgovara: "Here we go again" (Evo nas opet). U jednoj od scena prikazan je i njezin ležerniji pristup, kad u telefonskom razgovoru s Donaldom priznaje da još nije pogledala foršpan, dodajući u šali da će ga "vidjeti na vijestima".

- Povijest se oblikuje tijekom 20 dana mojeg života uoči predsjedničke inauguracije. Prvi put svjetska publika pozvana je u kina kako bi svjedočila ovom prijelomnom poglavlju - poručila je Melania Trump u službenoj izjavi.

New Year's Eve party at Mar-a-Lago Club in Palm Beach
Foto: Jonathan Ernst

Za prava na film Amazon MGM Studios navodno je platio oko 40 milijuna dolara, a ugovor uključuje i trodijelnu dokumentarnu seriju koja će pratiti prvu damu u njezinim dobrotvornim aktivnostima. Globalna premijera je 30. siječnja, a stiže i u hrvatska kina. Svijet će vidjeti kako ona sebe doživljava. 

