VIDEO Mijenja se poslovnik nakon psovanja dubrovačkog vijećnika za govornicom

Zbog neprimjerenog ponašanja vijećnika Ivice Roka na prošloj sjednici Gradskog vijeća u Dubrovniku, zbog kojih se u javnosti postavljalo pitanje 'Je li Roko pijan', predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica pokrenuo je proceduru izmjene Poslovnika, piše Dubrovniknet.hr.

Potrebicu su 'zasuli' pitanjima zašto ga nije udaljio iz vijećnice i tako zabranio sramoćenje cijelog Gradskog vijeća.

- Kao predsjedniku Gradskog vijeća su mi ruke 'vezane' i ja ne mogu postupiti drukčije nego u skladu s Poslovnikom koji ne dopušta mjeru udaljavanja vijećnika sa sjednice, bez obzira na to kako se on ponašao. No, sve ima svoju granicu i koliko god ja tolerirao demokratski izabrano Vijeće i respektirao vijećnike budući su dobili glasove birača i mandate, sramoćenje je nešto što se ne smije i ne može uvažavati. Nakon prošle sjednice dobio sam kao predsjednik Gradskog vijeća brojne kritike jer sam dopustio onakvo ponašanje vijećnika Roka. To me je potaknulo da sastavim prijedlog koji ću 12. srpnja podastrijeti odboru za Poslovnik i Statut, ali i predstavnicima klubova da o njemu odluče - rekao je Potrebica za Dubrovniknet.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka Rokovog ponašanja na sjednici Gradskog vijeća prilikom postavljanja pitanja o otvaranju javne kuće u Dubrovniku postala je viralni hit.

- Na jednoj sjednici rekli ste da ćete u Sabor prenijeti moje pitanje oko otvaranja javne kuće u Dubrovniku. To niste napravili, a interes građana je ogroman. Svi me zaustavljaju i pitaju. Ja bih došao prvi odmah. A je... ti ja bi prvi pošao odmah he, he - govorio je dubrovački vijećnik Roko. Prije zauzimanja govornice mrmljao je sebi u bradu 'Kako će ljudi pit', k'o što ja pijem, ločem okolo?'.

Pitao je gradonačelnika Matu Frankovića o štrajku Libertasa no kako je usput i opsovao predsjedavajući ga je upozorio da će mu napisati opomenu.

- Pa što sam ja sad loše učinio, sjena te pukla? - uzvratio je Roko. Gradonačelnik se zahvalio, kako je rekao, osebujnom vijećniku na postavljenom pitanju.

Roko je svima prisutnima ujedno objašnjavao kako on 'banči po gradu' i opisivao kakvu bi on ženu tražio u javnoj kući. Zatim je prolio vodu te kao nadoknadu za prolivenu vodu bacio novac pročelnici Službe Gradskog vijeća Nadi Medović.

- Evo ti pet eura! Idem ja na pivu, goodbye! - ovim riječima je završio svoj neprimjereni spektakl na sjednici.