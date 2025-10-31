Predsjednik Milanović je sa suprugom otišao na službeni posjet Svetoj Stolici, gdje ga je u privatnoj audijenciji primio papa Lav XIV.
VIDEO Milanović: 'Pozvao sam Papu Lava XIV. da dođe u Hrvatsku. Mislim da će doći'
Razgovarao sam danas u Vatikanu sa Svetim Ocem Lavom XIV. Bio je to jedan ugodan razgovor u kojem sam Papu pozvao da posjeti Hrvatsku, napisao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović na Facebooku.
Podsjetimo, predsjednik Milanović je sa suprugom otišao na službeni posjet Svetoj Stolici, gdje ga je u privatnoj audijenciji primio papa Lav XIV. kojemu je na dar donio prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483.
- Mislim da će doći u Hrvatsku. Papi sam u ime Hrvatske poklonio Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu, i to na uglatoj glagoljici što spomenik možda veći od Bašćanske ploče - dodao je u objavi.
