VIDEO Milanović: Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga!

Uoči mimohoda izjavu za medije je dao i Zoran Milanović, rekao je: "vrijeme nas služi kao i prije 10 godina. Siguran sam da će ovo biti jedan lijep dan, lijepo druženje. Opekao sam se više puta na riječ "zajedništvo", ali nekakve sloge, normalnosti... Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Želim da svi budu potpuno svjesni da je ovo pobjeda hrvatskog vojnika, hrvatskog vodstva tog vremena uz minimalnu, zaista minimalnu pomoć iz inozemstva i uglavnom - uz opstrukciju što tu pobjedu čini još većom.- rekao je predsjednik.

Izjava predsjednika Zorana Milanovića prije mimohoda

- Ovo ne govorim iz zlobe, nego radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti gospodar bila svoje sudbine i to je lekcija i za sutra. Ne dao Bog da se nešto slično ponovi. Imamo saveznike, neki od njih će biti na mimohodu, ali na kraju - svoj si na svom i ovisiš o sebi. Jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske, a drugima...onako. I mi smo to shvatili još 90-ih - zaključio je.