Obavijesti

News

Komentari 0
Pobuna u pograničnim selima

VIDEO Mještani sela u Vojvodini blokirali cestu zbog hrvatske granice: 'Nitko nam ne pomaže'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Mještani sela u Vojvodini blokirali cestu zbog hrvatske granice: 'Nitko nam ne pomaže'
Foto: Neštin Dešavanja/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tvrde da im se svaki prolazak kroz hrvatski teritorij uračunava kao dan boravka u šengenskom prostoru, zbog čega dio stanovnika više ne može prijeći granicu

Mještani pograničnih sela Neštin i Vizić u Vojvodini u ponedjeljak su blokirali cestu između dvaju sela prosvjedujući zbog, kako tvrde, problema s prelaskom hrvatske granice, gdje ih granične vlasti vraćaju zbog primjene šengenskih pravila o dopuštenom boravku u Europskoj uniji. Odluka o blokadi donesena je jednoglasno na hitnom sastanku u mjesnoj zajednici Neštin, a prema riječima mještanina Zorana Vujasinovića za televiziju N1, prosvjed je planiran od 19 do 22 sata, uz mogućnost nastavka i sljedećih dana.

Mještani ističu da su zbog specifičnog geografskog položaja prisiljeni prolaziti kroz Hrvatsku kako bi stigli do Bačke Palanke, gdje rade, školuju se, koriste zdravstvene usluge ili obrađuju poljoprivredna zemljišta.

Tvrde da im se svaki prolazak kroz hrvatski teritorij uračunava kao dan boravka u šengenskom prostoru, zbog čega dio stanovnika više ne može prijeći granicu.

FOTO Žene u crnom u Beogradu odale počast Srebrenici. Pred njima budaletina u majici zločinca
Žene u crnom u Beogradu odale počast Srebrenici. Pred njima budaletina u majici zločinca

"Nitko nam ne pruža pomoć, iz općine Bačka Palanka nitko nije došao i ne preostaje nam ništa drugo nego blokada", rekao je Vujasinović, prenio je N1.

Dodao je kako su mještani očekivali da će se nova pravila početi primjenjivati nakon uvođenja sustava ETIAS, no tvrdi da su im dani boravka počeli biti evidentirani već od siječnja, zbog čega su mnogi premašili dopušteni broj dana boravka u šengenskom prostoru.

Mještani poručuju da blokadom žele upozoriti nadležne na problem koji, kako navode, ozbiljno ugrožava njihov svakodnevni život i materijalnu egzistenciju.

Neštin je mjesto u Srijemu, u blizini istoimenog graničnog prijelaza koji vodi do Iloka na hrvatskoj strani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'
ČEKA SE ODLUKA

Oni više ne mogu čekati, njihov lijek nije na listi HZZO-a! 'Želimo normalno djetinjstvo'

Ovo su dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije (DMD). Ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret. Lijek givinostat može im pomoći u tome
VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti
NEVJEROJATNO SPAŠAVANJE

VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti

Pripadnici talijanske vojske slučajno su se našli na Piazza Unità d'Italia kada je automobil s vozačem upao u more. Bez razmišljanja su skočili u akciju spašavanja.
FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!
NAJGORI OD NAJGORIH

FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Mafijaške ubojice, pedofili, narko-bossovi... Ovo je lista najtraženijih kriminalaca u Europi. Iz Europola upozoravaju "Smatraju se opasnima, ako ih prepoznate u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite svoje informacije policiji"... Za informacije koje bi dovele do uhićenja nekih s ove liste nude se nagrade do 200.000 eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026