VIDEO Mještani sela u Vojvodini blokirali cestu zbog hrvatske granice: 'Nitko nam ne pomaže'

Mještani pograničnih sela Neštin i Vizić u Vojvodini u ponedjeljak su blokirali cestu između dvaju sela prosvjedujući zbog, kako tvrde, problema s prelaskom hrvatske granice, gdje ih granične vlasti vraćaju zbog primjene šengenskih pravila o dopuštenom boravku u Europskoj uniji. Odluka o blokadi donesena je jednoglasno na hitnom sastanku u mjesnoj zajednici Neštin, a prema riječima mještanina Zorana Vujasinovića za televiziju N1, prosvjed je planiran od 19 do 22 sata, uz mogućnost nastavka i sljedećih dana.

Mještani ističu da su zbog specifičnog geografskog položaja prisiljeni prolaziti kroz Hrvatsku kako bi stigli do Bačke Palanke, gdje rade, školuju se, koriste zdravstvene usluge ili obrađuju poljoprivredna zemljišta.

Tvrde da im se svaki prolazak kroz hrvatski teritorij uračunava kao dan boravka u šengenskom prostoru, zbog čega dio stanovnika više ne može prijeći granicu.

"Nitko nam ne pruža pomoć, iz općine Bačka Palanka nitko nije došao i ne preostaje nam ništa drugo nego blokada", rekao je Vujasinović, prenio je N1.

Dodao je kako su mještani očekivali da će se nova pravila početi primjenjivati nakon uvođenja sustava ETIAS, no tvrdi da su im dani boravka počeli biti evidentirani već od siječnja, zbog čega su mnogi premašili dopušteni broj dana boravka u šengenskom prostoru.

Mještani poručuju da blokadom žele upozoriti nadležne na problem koji, kako navode, ozbiljno ugrožava njihov svakodnevni život i materijalnu egzistenciju.

Neštin je mjesto u Srijemu, u blizini istoimenog graničnog prijelaza koji vodi do Iloka na hrvatskoj strani.