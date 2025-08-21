VIDEO Mlatio se s Torcidom, godinu dana ne smije ići na utakmice Dinama i Hrvatske

Mladić (27) iz Slavonije dobio je sudsku zabranu prisustvovanja na utakmicama Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije i to zbog sukoba koji se dogodio između navijačkih skupina u Splitu.

Mladić, stoji u sudskim dokumentima, je početkom svibnja ove godine, uoči utakmice Hajduka i Dinama kao pripadnik navijačke skupine Bad Blue Boys u organiziranoj skupini s još 120 pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys sudjelovao u tučnjavi s navijačima Torcide u Splitu.

U tučnjavi su tri osobe zadobile ozljede, a mladi Slavonac je na mjestu uhićen i prijavljen za kazneno djelo 'sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe'.

- Navedeni događaj izazvao je veliku reakciju i osudu javnosti, te je samim događajem nanesena značajna šteta reputaciji Republike Hrvatske kao i svim navijačima na području Republike Hrvatske koji na primjeren i športski način navijaju za svoje klubove - navodi se u sudskom dokumentu kojeg potpisuje sudac iz Slavonskog Broda.

Sud je donio rješenje kojem mladić na utakmice Dinama i reprezentacije ne smije godinu dana, te se prije i nakon utakmica mora javiti u policiju.