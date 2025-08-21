Obavijesti

News

DOGOVORENA TUČNJAVA

VIDEO Mlatio se s Torcidom, godinu dana ne smije ići na utakmice Dinama i Hrvatske

Piše Luka Safundžić,
Foto: Čitatelj 24sata

Sud kaže da je tučnjava nanijela štetu reputaciji Hrvatske kao i svim navijačkim skupinama....

Mladić (27) iz Slavonije dobio je sudsku zabranu prisustvovanja na utakmicama Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije i to zbog sukoba koji se dogodio između navijačkih skupina u Splitu. 

Mladić, stoji u sudskim dokumentima, je početkom svibnja ove godine, uoči utakmice Hajduka i Dinama kao pripadnik navijačke skupine Bad Blue Boys u organiziranoj skupini s još 120 pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys sudjelovao u tučnjavi s navijačima Torcide u Splitu. 

Tučnjava split 06:02
Tučnjava split | Video: 24sata

U tučnjavi su tri osobe zadobile ozljede, a mladi Slavonac je na mjestu uhićen i prijavljen za kazneno djelo 'sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe'.

RAZVUKAO SE SLUČAJ Slučaj premlaćivanja Slovenaca u Istri: Pet dana prošlo, istraga traje, a zaštitare još nisu priveli
Slučaj premlaćivanja Slovenaca u Istri: Pet dana prošlo, istraga traje, a zaštitare još nisu priveli

- Navedeni događaj izazvao je veliku reakciju i osudu javnosti, te je samim događajem nanesena značajna šteta reputaciji Republike Hrvatske kao i svim navijačima na području Republike Hrvatske koji na primjeren i športski način navijaju za svoje klubove - navodi se u sudskom dokumentu kojeg potpisuje sudac iz Slavonskog Broda. 

Sud je donio rješenje kojem mladić na utakmice Dinama i reprezentacije ne smije godinu dana, te se prije i nakon utakmica mora javiti u policiju. 

