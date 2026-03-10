Obavijesti

VIDEO 'Morski pas nas je pratio dok smo plovili oko Brača. Često vidimo ove mrcine, nisu opasni'

Piše Iva Tomas,
VIDEO 'Morski pas nas je pratio dok smo plovili oko Brača. Često vidimo ove mrcine, nisu opasni'
Foto: Čitatelj 24sata

Stanovnici su diljem Jadrana, a mogu se pronaći i u otvorenim morima, uključujući Atlantik i Pacifik

Plovili smo, a ispod nas je plivao i morski pas lisica. Viđen je kod nas više puta. Jednom puno veći od ovog koji je s nama plivao, baš mrcina. Prijatelj, koji je inače i ronilac, vidio je jednom prilikom takvog morskog pasa dugačkog oko pet metara. Naš je bio dug od dva do tri metra, priča nam čitatelj iz Supetra na otoku Braču, kojeg je u ponedjeljak iznenadilo društvo morskog psa.

Snimljen morski pas na Braču 00:57
Snimljen morski pas na Braču | Video: čitatelj/24sata

Inače, morski pas lisica nije agresivna životinja, a može se pronaći i u plitkim uvalama. Međutim, ako se osjećaju napadnuto, mogu biti nezgodni za ljude. Stanovnici su diljem Jadrana, a mogu se pronaći i u otvorenim morima, uključujući Atlantik i Pacifik.

- Nikad nismo čuli da je ovdje kod nas morska lisica nekoga napala ili ugrozila - mi je ne diramo, neće ni ona nas, tako da nas nije bilo strah - dodaje čitatelj. 

