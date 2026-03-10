VIDEO 'Morski pas nas je pratio dok smo plovili oko Brača. Često vidimo ove mrcine, nisu opasni'

Plovili smo, a ispod nas je plivao i morski pas lisica. Viđen je kod nas više puta. Jednom puno veći od ovog koji je s nama plivao, baš mrcina. Prijatelj, koji je inače i ronilac, vidio je jednom prilikom takvog morskog pasa dugačkog oko pet metara. Naš je bio dug od dva do tri metra, priča nam čitatelj iz Supetra na otoku Braču, kojeg je u ponedjeljak iznenadilo društvo morskog psa.

Pokretanje videa... 00:57 Snimljen morski pas na Braču | Video: čitatelj/24sata

Inače, morski pas lisica nije agresivna životinja, a može se pronaći i u plitkim uvalama. Međutim, ako se osjećaju napadnuto, mogu biti nezgodni za ljude. Stanovnici su diljem Jadrana, a mogu se pronaći i u otvorenim morima, uključujući Atlantik i Pacifik.

- Nikad nismo čuli da je ovdje kod nas morska lisica nekoga napala ili ugrozila - mi je ne diramo, neće ni ona nas, tako da nas nije bilo strah - dodaje čitatelj.